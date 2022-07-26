الكرد يخفقون مجدداً في الاتفاق على رئيس الجمهورية

بغداد: مهند عبد الوهاب

نفت قيادات في الإطار التنسيقي وجود أي اعتراض رسمي من قبل الكتل السياسية على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، في وقت أشارت فيه أغلب التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية إلى إخفاق الحزبين الكرديين “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” في التوصل إلى اتفاق بخصوص تقديم المرشح لرئاسة الجمهورية.

في أول لقاءاته السياسية عقب ترشيحه، التقى النائب محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لتيار الحكمة في بيان: إن “الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد، محمد شياع السوداني، المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، مباركاً له تكليف قوى الإطار التنسيقي، ومتمنياً له السداد والتوفيق في المهمة القادمة وإن كنا لا نشارك في حكومته”.

وشدد الحكيم “على أهمية تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي وتلبية مطالبه العاجلة، مع ضرورة الأخذ بالأولويات ضمن برنامج مركز ومقتضب مع تمكين شخصيات كفوءة ونزيهة بعيداً عن المحاصصة”، داعياً إلى “النزول الميداني والاقتراب من الناس والاهتمام بالمحافظات وتنويع مصادر الدخل وإدامة الزخم الأمني والحفاظ على المكتسبات”، مشدداً على “التوازن في العلاقات الداخلية والخارجية”، مبيناً أن “مصلحة العراق بانفتاحه على الجميع بما يضمن مصالحه ويحفظ سيادته”.

كما استقبل الحكيم في السياق نفسه، السفير البريطاني في العراق مارك برايسون.

وذكر بيان للحكيم، أنه “تداول مع السفير في تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائية بين العراق وبريطانيا، وأكدنا أهمية تطوير علاقات البلدين بما يضمن مصالح الجميع ويحفظ سيادة البلدين ويعمق علاقاتهما”.

وأوضح الحكيم، وفقاً للبيان: “بيّنا طبيعة اختيار الإطار التنسيقي لمرشح رئيس الحكومة القادمة، وأشرنا إلى أهمية الإجماع داخل الإطار على مرشح رئيس الحكومة”، مشدداً على “ضرورة تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وتحقيق الإصلاحات المطلوبة وفق أولويات محددة، كما أكدنا أهمية التوازن الداخلي والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية”.

إلى ذلك، قال عضو مجلس النواب والنائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية، جياي تيمور، في حديث لـ”الصباح”: إن “الحزبين الكرديين لم يتفقا بعد على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية، وما زال هناك أمل أن يجتمع الحزبان الكرديان في اجتماع حاسم لتحديد شخصية تمثل الكرد وهو الأفضل بحسب اعتقادنا في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك أفضل من أن نذهب بمرشحين اثنين، وعلى البيت الكردي أن يتفق داخلياً بترشيح شخصية تشغل المنصب من دون إملاءات وتأثيرات القوى السياسية الأخرى”.

وبيّن أن “فرص مرشح الديمقراطي ما زالت قائمة وبقوة، ونطالب قوى الإطار التنسيقي بأن لا تضغط كثيراً على الكرد، وهناك عدة أيام وربما أسابيع أخرى لنتفق على مرشح واحد للمكون الكردي وباتفاق جميع القوى بضمنها القوى الكردية الرئيسة البارتي واليكتي”.

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