Posted on by

انطفاء تام للكهرباء في مناطق بصلاح الدين جراء انفجارات استهدفت أبراج الطاقة

تعرضت أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق في قرية “قرحة قازان”، قرب قضاء الحويجة بمحافظة صلاح الدين، الى استهداف بعبوات ناسفة أدت الى انفصال خطي (ملا عبد الله القديمة _ شمال سامراء _دور ملا القديمة).

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان، أن “الاستهداف وقع بعد منتصف ليل الاثنين، وتسبب العمل التخريبي بسقوط اربعة ابراج بالكامل”.

وقالت: “بذلك أصبحت متنقلات مناطق (الناعمة، عجيل) والتي تغذي مناطق سكنية في تلك المنطقة، ومتنقلة حمرين التي تغذي نفط وغاز الشمال في حالة انطفاء تام”.

ولفت إلى أن “ملاكات الوزارة في استنفار تام للعمل على إصلاح الضرر”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close