بعد النجاح الباهر الذي حققته الهيئة بموسم الحج الشيخ سامي المسعودي يلتقي برئيس الجمهورية برهم صالح 

التقى رئيس الهيئة للحج والعمرة سماحة الشيخ سامي المسعودي برئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد.

واستعرض الشيخ المسعودي “الخدمات التي قدمتها الهيئة للحجاج العراقيين من سكن ونقل واطعام والتي حازت على اعجاب وثناء السلطات السعودية، والتي عدت العراق الأول على مستوى الخدمات والاداء من بين بعثات العالم الاسلامية التي تواجدت في موسم حج هذا العام”.

وثمّن رئيس الهيئة” إهتمام رئيس الجمهورية بأمور الحجاج العراقيين، وحرصه على متابعة احوالهم والإطمئنان على اكمالهم لمناسك الحج وعودتهم الى أرض الوطن بخير وسلام”

من جانبه هنأ رئيس الجمهورية “الشيخ المسعودي على نجاح موسم الحج ، مشيدا بمستوى التنظيم والخدمات المتميزة التي قدمتها بعثة الحج العراقية للحجاج ، متمنيا دوام التوفيق للهيئة خدمة لحجاج بيت الله الحرام”.

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