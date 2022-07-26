تحويل بطاقة السكن إلى إلكترونيَّة

بغداد: جنان الأسدي

تشرع مديريَّة شؤون البطاقة الموحدة في وزارة الداخليَّة قريباً، بتحويل بطاقة السكن إلى إلكترونيَّة .

وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد صادق بتصريح : إنَّ “القرار يندرج ضمن المرحلة الثانية من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، وسيتم من خلال إدخال المعلومات ضمن قيد المواطن بقاعدة بيانات البطاقة”، مضيفاً أنَّ “المرحلة الأولى من المشروع الوطني للبطاقة الموحدة، تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطن، ومنحه رقماً وطنياً لا يتكرر”.

وبين أنَّ مراكز المعلومات في بغداد والمحافظات، مرتبطة بمركز معلومات رئيس يغذي جميع تلك المراكز، وفي حال التحول نحو البطاقة الإلكترونية ستقوم تلك المراكز بتغذية مديرية شؤون البطاقة بعنوان السكن الجديد وإدخاله ضمن قاعدة بيانات المواطن المسجلة وفق الرقم الوطني الممنوح له من خلال البطاقة الموحدة، مشيراً إلى أنَّ عنوان السكن متغير وسيكون ضمن قاعدة بيانات المديرية حصراً أي توجد ضمن معلومات البطاقة الموحدة الظاهرة أو الشريحة الموجودة على البطاقة .

ونوه صادق بأنه في حال تقدّمت جهة معينة بطلب الحصول على سكن المواطن، يكون منح العنوان من خلال استحصال موافقة المدير العام حصراً بتقديم طلب واحتياجات، منوهاً بأنَّ الرقم الوطني هو مفتاح الحصول على جميع المعلومات التي حفظت ضمن قاعدة بيانات المديرية.

تحرير: مصطفى مجيد

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