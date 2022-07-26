توقعات بانشاء قواعد عسكرية روسية بارتريا والصومال وقواعد روسية باليمن على البحر الاحمر

بيان صحفى

توقعت منظمة العدل والتنمية للدراسات انشاء الجيش الروسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقواعد عسكرية بحرية روسية بجيبوتى والصومال وارتريا على خلفية رفض السودان لاقامة قواعد عسكرية روسية على البحر الاحمر

وقال المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى اذا رفضت السودان بسبب الضغوط الامريكية اقامة قاعدة عسكرية روسية فى السودان الرئيس بوتين سيقيم قاعدة عسكرية باثيوبيا او ارتريا او جيبوتى او باليمن على البحر الاحمر

واضاف ان روسيا تتمتع بنفوذ داخل افريقيا ومالى وبعدة دول افريقية والضغوط الامريكية على السودان لن تثنى موسكو عن انشاء قواعد عسكرية روسية بعدة دول افريقية اخرى