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داعياً الى تكثيف الجهود الميدانية.. السيد الغانمي يتابع توزيع أكثر من ألفي حصة إغاثة للنازحين في السليمانية

 دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي الى تكثيف الجهود الميدانية، والعمل بالخطط المرسومة لدعم النازحين.

بمتابعة وتوجيه من قبل سيادته تواصل ملاكات فرع الوزارة في محافظة السليمانية تقديم الدعم، ومواد الإغاثة للنازحين داخل المخيمات.

حيث تم توزيع (2,094) حصة إغاثة (غذائية وصحية) بين الأسر النازحة القاطنة في مخيمات النزوح ( اشتي، عربت، قورتو ونازه دي).

وتأتي هذه الخطوة وسط أشادات واسعة من قبل النازحين بعمل وزارة الهجرة والمهجرين خاصة خلال هذه المرحلة. 

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