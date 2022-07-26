ديالى تستغني عن صناعة الفحم نهائياً

ديالى / علي اللامي

أكد عضو رابطة مصنعي الفحم في ديالى خليل الباوي، أمس الاثنين، أن قرار إنهاء صناعة الفحم دخل حيز التنفيذ.

وقال الباوي في حديث خاص لـ (المدى)، ان “صناعة الفحم من المهن القديمة جدا في ديالى، وتتركز في 14 مقاطعة، لكنها انحصرت في 3 حاليا أشهرها الوقف (15 كم شمال شرق بعقوبة)”.

وأضاف، ان “البيئة اتخذت قرارا بإغلاق كل “الكور” وهي (تسمية محلية تطلق على أماكن صناعة الفحم من الأخشاب) بسبب أضرارها البيئية والصحية”، مؤكدا ان “العديد من الأسر ستفقد مصدر رزقها، ويجب ان يكون هناك بديل من خلال تطوير صناعة الفحم أو توفير فرص عمل في مهن أخرى”.

أما مدير دائرة البيئة السابق عبد الله الشمري، فقد أشار الى انه “3 أسباب كانت وراء قرار إغلاق الكور في ديالى أبرزها تأثيرها البيئي، كما أنها تؤدي الى مضاعفات صحية خطيرة خاصة للعاملين بها من الأطفال والصبية”.

وأضاف الشمري، ان “إغلاق الكور قرار صائب تم اتخاذه قبل فترة وبدأ تطبيقه في محيط بعقوبة وبقية مدن ديالى”، لافتا الى ان “صناعة الفحم لها تأثيرها على ملف قطع الأشجار وتجريف البساتين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط