ذي قار.. ضبط 120 عقد توظيف وهمي تذهب رواتبهم لـ”مبتزين”

افاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة ضبطت عقود توظيف وهمية في مشاريع المحافظة، سندات مزورة في هيئة الاستثمار.

وأبلغ المصدر ان “فريقاً من هيئة النزاهة وفي عمليتين منفصلتين تمكن من ضبط عقود تعيين وهمية لـ120 شخصاً في مشاريع المحافظة، تكلف الدولة عشرات الملايين شهرياً، تذهب لأشخاص (مبتزين) ينتفعون من هذه الأموال، مقابل السكوت عن عمليات الفساد التي تجري في المشاريع التابعة للمؤسسات الحكومية”.

وأضاف المصدر، أن “الهيئة ضبطت ايضا سندات مزورة في هيئة استثمار المحافظة، مررت مشاريع استثمارية بعد انتهاء المدة المسموح بالتقديم عليها، مقابل مبالغ مالية طائلة “.

وبين المصدر، أن “المحققين قاموا باحالة الملفين إلى قاضي التحقيق للبت بهما، وإكمال إجراءات التحقيق، ومحاسبة المقصرين”.

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