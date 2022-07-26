رغم استهداف “برخ” السياحة تنتعش بالعمادية: 100 ألف سائح في عيد الاضحى

أكد محمد نظيف مدير سياحة قضاء العمادية يوم الثلاثاء، أن القطاع السياحي في القضاء لم يتأثر بعد القصف الذي تعرض له مصيف برخ شمال زاخو الأسبوع المنصرم.

وأضاف نظيف في تصريح ان “حركة السياحة لم تتأثر بعد حادثة مصيف برخ بل على العكس فقد أثرت بشكل إيجابي وازدادت الحركة السياحية في العمادية أصبحت الوجهة الرئيسية للسياح في محافظة دهوك واصبح بديل الوجهات السياحية لزاخو”.

وقال نظيف إن “عدد السياح الذين توافدوا الى القضاء منذ اليوم الأول من عيد الاضحى بلغ أكثر من 98 ألف سائح قدموا من وسط وجنوب العراق الى المواقع السياحية في قضاء العمادية”.

واشار مدير سياحة العمادية إلى أن “الصراع العسكري بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ أكثر من عشرين عاما في المنطقة اثر بشكل كبير على القطاع السياحي في القضاء”.

من جانب اخر؛ اعلن مدير ناحية دركار دلشير عبد الستار عن فتح موقعين سياحيين في الناحية بعد غلقهما عقب حادث القصف وهما شلال شرانش وكهف بهيرى القريبين من مصيف برخى الذي تعرض لقصف مدفعي الأسبوع الماضي وادى الى سقوط تسعة ضحايا واصابة آخرين.

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