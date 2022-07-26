صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً «قريباً»

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، يوم الاثنين، إن صادرات أوكرانيا من الحبوب قد تصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً في المستقبل القريب بفضل الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً ويهدف لاستئناف صادرات الحبوب من موانئ البحر الأسود.

وأبلغ تاراس فيسوتسكي التلفزيون الأوكراني أن حجم صادرات الحبوب سيزيد تدريجياً كل شهر بدءا من حوالي 1.5 مليون طن في أغسطس (آب)، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي وقت سابق (الاثنين)، توقّع وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف استئناف تصدير الحبوب العالقة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط) «هذا الأسبوع»، عملاً بالاتفاق الموقع في 22 يوليو (تموز) في إسطنبول بين كييف وموسكو وتركيا، برعاية الأمم المتحدة.

بدوره، قال البيت الأبيض (الاثنين) إن هجوم روسيا على ميناء أوديسا الأوكراني يلقي شكوكاً على اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستواصل استكشاف خيارات مع المجتمع الدولي لزيادة صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر طرق برية.

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