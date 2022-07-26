فان كوخ وغربة الروح ؟ * د. رضا العطار

نحن لا نذكر فان كوخ الا رساما ولكنه في الواقع عاش ثلاثين سنة قبل ان يرسم ولم ينكب على الرسم الا في السنوات الثماني الاخيرة من حياته.

لقد كانت الثلاثون سنة الاولى فترة غربة الروح مريعة، فترة بؤس متواصل حاول فان كوخ السيطرة عليه بطرق شتى دون جدوى وقد احس بديناميته العنيفة وهو دون السابعة عشرة ولكنها كانت دينامية تتفجر دونما هدف ولا تعود عليه الا ببؤس جديد لانه كل مرة يزداد يقينا ببؤس العالم. فهو يدرك قطبية الحياة ويرى النقيضين الازليين يعملان في الوجود الاّ انه يرى النقيض المعادي للأنسان اكثر مما يرى النقيض الاخر, ويبحث عما يعاضد الانسان عما يقول له : اجل ان الوجود جميل.

وفي الرسم وجد اخيرا وسيلة للسؤال والجواب معا. لقد قذف بالعقل والمنطق ارضا وانصرف الى ايقاظ الحواس، اجل في الحياة شقاء كثير ولكن لا بأس. ليس لكل ما فكّر فيه الانسان خطورة سوى الرسم ولوحاته تحاول التعبير عن ذلك عن طريق الضوء والشكل بحقول القمح التي يكاد لونها يؤذي العين، بالليل وكواكبه تبدو في السماء كمياه تدوّم تياراتها وتتعاكس . والنجوم ما عادت نقاط صغيرة بل هي حلقات ودوائر من نور واشجار السرو غدت لهبا خضراء.

لكن فان كوخ لم يكسب المعركة، انه لا يكاد يعبر عن ايجابية الوجود بلوحة ما، حتى يعود الى ادراكه النقيض المريع وصورته الاخيرة لحقل من القمح يشقه طريق ترفرف فوقه غربان الشر. صورة تعبيرية للحياة. لقد كان جوابه الاخير : كلا – ان الانسان يموت شقيا –

ان المتغرب سواء أكان روحيا او جسديا يريد ان ينهي غربته بشتى السبل المتاحة، انه يريد ان يعيد الى نفسه توازنها، انه يبغي حدة الادراك والتغلغل في اعماق النفس للتخلص من مكبوتاتها الضاغطة والسعي الى التعبير عن كل ذلك في شكل من الاشكال، ليدنو من واقع الحياة، ونجاته تكمن في هذا التعبير، أجل ان الوجود جميل.

* مقتبس من كتاب الحرية والطوفان لجبرا ابراهيم جبرا بيروت 1982

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط