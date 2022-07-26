“كتائب حزب الله” العراقية: “جماعات مارقة” تحاول إنارة الفتن وراء الهجوم على السليمانية

اتهمت “كتائب حزب الله” العراقية من وصفتها بـ “جماعات إجرامية مارقة”، لم تسمّها، بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على شركة نفط في السليمانية.

وتعليقا على قصف صاروخي طال حقلا نفطيا في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، قال الناطق باسم الكتائب جعفر الحسيني، إن “جماعات إجرامية مارقة تحاول خلط الأوراق، وإثارة الفتن عبر هجوم صاروخي مشبوه استهدف شركة نفط عاملة في السليمانية”.

جماعات اجرامية مارقة تحاول خلط الاوراق واثارة الفتن عبر هجوم صاروخي مشبوه استهدف شركة نفط عاملة في السليمانية.

على حكومة تصريف الاعمال والاجهزة الامنية ان كانت جادة القيام بواجبها تجاه هذا التطور الامني النافر بمواجهة هذه الجماعات ومحاسبتها.

— جعفر الحسيني (@jafaralhusane) July 25, 2022

وأضاف الحسيني عبر “تويتر” إن على “حكومة تصريف الأعمال والأجهزة الأمنية، إن كانت جادة، القيام بواجبها تجاه هذا التطور الأمني النافر بمواجهة هذه الجماعات ومحاسبتها”.

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