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مجلس اﻷمن الدولي يندد بقصف زاخو ويدعم العراق بإجراء تحقيق

ندد أعضاء مجلس الأمن يوم الاثنين بأشد العبارات بالهجوم الذي وقع في محافظة دهوك بالعراق في 20 يوليو / تموز 2022. وأسفر الهجوم عن سقوط تسعة مدنيين على الأقل بينهم أطفال ضحايا للقصف.

وذكر بيان لمجلس الأمن أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن خالص تعازيهم ومواساتهم لذوي الضحايا ولحكومة العراق وإقليم كوردستان العراق، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين، كما أعربوا عن دعمهم للسلطات العراقية. في تحقيقاتهم.

وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على التعاون بنشاط مع حكومة العراق وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة لدعم هذه التحقيقات.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعملية الديمقراطية وازدهاره وفقا للبيان.

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