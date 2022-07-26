بسم الله الرحمن الرحيم

(محمد شياع السوداني..ملوث) ونسال اذا هو (نزيه وبريء كيف يرشحه الفاسدين والمليشيات)؟ (اذن هو ممثل لهم)..(وراي العرب الشيعة فيه)..والبديل عنه هو

الراي العام المحايد ونقصد بالمحايد الذي لا يميل لطرف لصالح طرف اخر من القوى المتصارعة (الاطار والصدريين).. ينظر لترشيح (محمد شياع السوداني).. بالنقاط التالية:

1. مخادع .. فانسحب من حزب الدعوة .. بالاتفاق مع الحزب بعد ان وجدوا الراي العام ضد المتحزبين وخاصة للدعوة..

2. انه شارك بكل الحكومات الموبوءة بالفساد والفشل.. (مثل الدلالة يفتر هناك وهناك).. ممثلا لحزب الدعوة وقائمة المالكي (دولة القانون).. اي هو ضمن (حكومات عدة لم تخدم الشعب ولكن تخدم صفقاتهم الحزبية واجنداتهم الخارجية ومصالحهم الشخصية)..بمعنى (لو كان نزيه لما بقى مع الفاسدين).. وكيف يطور ويحارب المليشيات والفساد ومن اوصله كمرشح لرئاسة الوزراء (نوري المالكي وقيس الخزعلي وابو الاء الولائي)؟ وهو تحت امرهم .. فاخر ما يفكر به امثال محمد شياع السوداني نهوض العراق وتطويره وتنظيفه من الفساد وحل المليشيات.. ومواجهة التغول الاقليمي وخاصة الايراني..

3. انه ضمن قائمة ترأست رئاسة الوزراء لسنوات وسنوات.. واشتهرت بالفساد.. وهو لا يخرج عن فلكها..

4. هو اكثر من استلم وزارات بالوكالة.. بعد نوري المالكي..

حيث حزب الدعوة كانوا يعتمدون عليه بحيث يوكلونه وزارات بالوكالة اضافة لوزير بوزارة اصالة.. وباكثر الوزارات فسادا كممثل للدعوة والمالكي خصوصا.. لثقة حيتان الفساد به.. فنتعجب كيف يروج المشبوهين والسذج (بان السوداني نجح بعمله)؟؟ نسال كيف؟ ومقياس النجاح بالنسبة للشعب ام للطبقة المتنفذة التي رشحته؟

– فقد سلم (وزارة المالية وكالة 2014).. وهي السنة التي لا توجد فيها ميزانية ختامية..

– وسلم (وزارة الصناعة وكالة 2016).. فاين الصناعة يا سوداني؟

– وسلم (وزارة الزراعة 2011) والعراق بظله يستورد منتوجاته الزراعية من خارج الحدود..

اي بظل السوداني العراق بلا زراعة ولا صناعة..وفساد مالي مهول..وحصة تموينية (مسروقة)..

حيث استلم (وزارة التجارة 2015)…. اضافة لتسليمه وزير لحقوق الانسان 2010 .. (فاين حقوق الانسان بالعراق.. ؟ ). .. (فعن اي رجل مرحلة يروج له اللوكية).. ولا ننسى انه تم تسليمه محافظ لميسان 2005 .. ورئيس الهيئة العليا للمسالة والعدالة وكالة 2011..ورئيس هيئة السجناء السياسيين وكالة 2014 .. ووزير الهجرة والمهجرين وكالة 2014.. .. ووزير العمل والشؤون الاجتماعية 2014 .. ويعتمد عليه حزب الدعوة لسنوات ليكون ممثلا لهم.. بهذه الحكومات..

عليه محمد شياع السوداني.. براي الشارع العراقي والعربي الشيعي خاصة هو:

1. مجرد (مقود سيارة لنوري المالكي).. يحركه باي اتجاه يريد.. اي دمية المالكي المفضلة..

2. انه مجرد (دلالة).. مثل الدايحة.. (فاخذ كل هذه المناصب كوزير ورئيس هيئات) وما اروح لمنصب الا ونجده باخر.. كانه ماخذ وزارات العراق (كبالة) ورث اهله.

3. ليس له استقلاليه.. ولا يعرف له اي مشروع سياسي ..

4. انه مجرب والمجرب لا يجرب.. فرجعنا لنفس الوجوه الكالحة وتدوير للنفايات السياسية.

5. انه من جماعة الذيول لايران.. وينتمي لقائمتهم قائمة (الاطار).. فكيف سوف يواجه المليشيات والسلاح المنفلت الذي تحمله والمخدرات التي تتاجر بها.. ؟

6. انه مرشح مرضي عنه ايرانيا..

7. رشح ليكون كبقية رؤساء الوزراء السابقين مجرد (عراب).. ضامن لعدم مس سلاح المليشيات ويضمن عدم نهوض العراق صناعيا وزراعيا وخدميا وبمجال الطاقة.. حتى تبقى السوق الداخلية العراقية محتلة من قبل البضائع الايرانية بعشرات المليارات الدولارات تصب لايران من خزائن العراق..

8. انه لا يمثل الشروك العراقيين (العرب الشيعة) بوسط وجنوب العراق.. ويذكرنا وزيرة الصحة (عديلة حمود) وهي ايضا شروكية وكانت تمثل جحش من جحوش الشيعة .. تتقرب للمالكي بنهب وزارة الصحة.. ومنها ملف (النعل) بصفقة بمئات الملايين.. تخيلوا؟

9. ان السوداني مع نوري المالكي (كعزة الدوري بالنسبة لصدام الحسين) .. اي يدور بفلكه..

10.انه ملوث .. بالرواتب البرلمانية والوزارية المهولة.. والسيارات المصفحة و الحمايات ..

وبدع مخصصات التحسين المعيشي التي وحدها (100 مليون) تسلم للبرلماني.. ببداية وصوله.. غير مخصصات مهولة اخرى.. التي استلمها في وقت ملايين العراقيين تحت خط الفقر وعاطلين عن العمل ومشردين وبلا مساكن.. اضافة الى الايفادات والجولات والسفرات له ولعائلته..

11.محمد شياع السوداني.. لمن يدعي (هو نزيه ولم يشارك بالفساد).. نقول ..

حال السوداني حال احد افراد العصابة.. حيث بكل عملية اجرامية.. يوضع خارج البناية للمراقبة .. وبعد انتهاء جريمة القتل او السرقة.. يروج بانه (نزيه؟ السؤال نزيه مقارنة بمن؟ الجواب بالتاكيد مقارنة بحيتان الفساد.. والنزيهة لدى حيتان الفساد .. لا يخرج من انه فاسد مثلهم اصلا).. فمن سرق 60 مليار دولار.. ليس مثل من سرق بضع مليارات ؟ فالثاني يوصف بالنزيه؟ وهذا ما لا يخرج عنه السوداني.. (حسب رؤية الفاسدين بالنزاهة).. فالا بئس ما يفكرون.. (ان لم نكتشف مستقبلا بان السوداني اكثرهم جنيا للثروات المهولة)..

12.(ترويج نزاهة السوداني.. كترويج كفاءة حسين الشهرستاني)؟ والعاقل يفهم..

فتعودنا بعد 2003 ان نسمع تضخيم وترويج لمسميات ما انزل الله بها من سلطان.. لنكتشف بانها السبب بدمار البلد وانها فاشلة وغبية وجشعة ومويوءة بكل منقصة ورذيلة.. فروج بان (حسين الشرستاني عالم نووي.. وهلم جر) ليستلم الشهرستاني المناصب كوزارة الكهرباء ووزارة النفط.. ليتضخم الفساد وتمرر صفقات التراخيص التي كبلت العراق اقتصاديا ونفطيا.. وتنهار الكهرباء.. وروج بان (ابراهيم الجعفري فيلسوف) .. لنجد بزمنه حرب طائفية مرعبة.. وفساد مهول.. وتبين بانه (مختل عقليا ومريض نفسيا) واصبح مضحكة للعالمين.. واليوم يروجون لنا (محمد شياع السوداني بانه نزيه)؟؟ ؟.. وابصم اذا استلم الحكم لا سامح الله الفساد بالعراق سيكون مهول ايضا..

13.انه (قشمر اذا اخذناه بحسن الظن)..

فكثير من الشخصيات وضعت بمناصب ادارية كمدراء عامين ومسؤولين ووزراء وبرلمانيين.. لمجرد سمعتهم الجيدة بين الناس.. ولكن يشترط عليهم بان لا يوقعون على اي شيء وخاصة اي شيء مالي.. الا بموافقة الحزب او المليشيات التي من وراءه.. وهو يكون كالطرطور يقبل بذلك.. والمؤكد ان محمد شياع السوداني ثاني اخطر عناصر مافية قائمة المالكي.. ولكنه ضحك على الكثيريين بدعوى هو نزيه..

اما البديل لرئاسة الوزراء يجب ان يكون:

1. قويا ويفضل ان يكون له خلفية عسكرية بالاجهزة الامنية او العسكرية الرسمية المعتمدة.. وليس بالمليشيات والاحزاب ..

2. ان يكون لبقا بكلامه مسترسلا بحديثة واضحا وصريحا بطرحه.. وقوي الشخصية.. لتكون له كارزميا تجذب العراقيين والشارع الغير المسيس تحديدا..

3. ان لا يكون منتميا للاحزاب والمليشيات والتيارات..حتى يكسب الراي العام العراقي والعربي الشيعي خاصة..

4. ان يكون مدعوما من الجيش وقوات مكافحة الارهاب.. ومقبول من المجتمع الدولي والغربي تحديدا..

5. ان يكون له برنامجا سياسيا تصادميا.. لاجتثاث الفاسدين والمافيات والمليشيات .. والوقوف ضد تدخلات الجوار..

6. يعمل على تدويل قضية المياه والفساد والمليشيات بنفس الوقت للحصول على دعم دولي.. لجهوده.. كالتحالف ضد داعش فلم تهزم داعش الا بتحالف دولي لدعم العراق..

7. ان يكون قدوته (مهاتير محمد) الذي نهض بماليزيا ونظفها من الفساد وعمرها..

8. ان يتجه للدول المتقدمة بالعالم لبناء ونهوض العراق بعمالة وطنية محلية.. واذا احتاج العارق لعمالة اجنبية فتجلب من دول شرق اسيا التي تتميز برخصها وتحملها العيش بمعسكرات عمل .. ثم تعاد لدولهم بعد انتهاء المشاريع التي جلبوا لها.

9. ان يخلو من اي عقد تجاه اي دولة كبرى.. وان يسعى لكسب الدول المتقدمة لبناء ونهوض العراق.. كالامارات التي تعمل فيها افضل الشركات العالمية الامريكية و الصينية والبريطانية..

10. ان لا يكون مجرد مرسال بين الدول الاقليمية والجوار.. بل يكون مقياس نجاحه اجتثاث الفساد والفاسدين واسترجاع الاموال .. وحل المليشيات.. ومسك الحدود .. وملف المياه والتصحر.. والقضاء على المخدرات ومروجيها وتجارها بكل قوة.. وملف الطاقة (كهرباء غاز).. ليكون العراق منتج للطاقة وليس مستورد لها من هذه الدولة او تلك.. (فدولة لا تنتج كهربائها دولة غير مستقلة)..

من ما سبق:

معالجة العراق لا تكمن اولا بمعالجة سياسية..فلا يمكن الجلوس ببيت مليء بالاوساخ ..

بل يجب اولا تنظيفه ثم يسمح بالدخول اليه.. وكذلك لا يمكن ان يصدر قرار محايد وفوهات السلاح موجودة .. عليه معالجة العراق اولا تكمن بكنس الفاسدين باجتثاثهم واسترجاع الاموال.. واعتبار جريمة الفساد ضمن خانة (المادة 4 ارهاب) ليواجهون اقسى العقوبات.. وتفعيل قانون الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. والغاء الجنسية الاجنبية ومنع وصولها للمناصب التشريعية والتنفيذية والقضائية والعسكرية والامنية والادارية.. وحل جميع المليشيات.. وهذا يتطلب (حل الحشد بعد انتفاء الحاجة له وللفتوى بعد هزيمة داعش ومقتل خليفتها البغدادي) ..لان الحشد هو خيمة لكل المليشيات التي تأسست خارج اطار الدولة.. وهذا ما لا يختلف عليه اثنان..

والشيء بالشيء يذكر:

نرد على من يدعي بان كل ماسي العراق هم (الشروك)..

نقول هل السستاني شروكي ام ايراني؟

هل الصدر شروكي ام اصله لبناني؟

هل الخامنئي شروكي ام حاكم ايران؟

هل مسجدي شروكي ام سفير ايران؟

وما سبق هم من بيدهم القرار بالعراق منذ 2003 ولا يمر رئيس وزراء وحكومة الا بموافقتهم وبضوء اخضر منهم وباختيارهم..

بالمحصلة الشروك لا حول ولا قوة.. رغم ما نراه من همبلة لدى بعضهم..

فايران تجند مرتزقة لها بالعراق لتهيمن عليهم.. وخير دليل انتفاضة تشرين بوسط وجنوب العراق ذي الغالبية من العرب الشيعة (الشروك) هم من قاموا بثورة تشرين.. ضد الطبقة السياسية الفاسدة و الخطوط الحمر المعممة الايرانية واللبنانية وغيرها.. والمليشياتية والحزبية..

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سجاد تقي كاظم