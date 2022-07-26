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مسرور بارزاني يهنئ حركة گوران بسنوية تأسيسها

مسرور بارزاني يهنئ حركة گوران بسنوية تأسيسها

وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان،الاثنين، رسالة تهنئة إلى حركة گوران (التغيير) بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيسها وانخراطها في العملية السياسية.

وقال رئيس الحكومة في تهنئته: «بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتأسيس وانخراط حركة گوران في العملية السياسية، أهنئ جميع أعضاء ونشطاء وأنصار الحركة وأتمنى لهم التوفيق والنجاح في خدمة شعب كوردستان والدفاع عن الإنجازات والقضايا الوطنية».

وأضاف «آمل أن تقوم حركة گوران، بصفتها طرفاً مهماً في الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بتعزيز التنسيق والتعاون مع الأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة، من أجل تنفيذ أجندتها الإصلاحية بشكل أفضل، وخدمة مواطني إقليم كوردستان من أجل مستقبل أكثر إشراقا للشعب الكوردي».

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