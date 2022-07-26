معلومات استخباريَّة تُحبط تسلل «دواعش» إلى بغداد

بغداد: عبد الرحمن إبراهيم

توعّدت قوات الحشد الشعبي بمنع عودة عصابات داعش الإرهابيَّة، بينما نعت هيئته اثنين من المقاتلين استشهدا أثناء تصديهما لتعرض إرهابي في مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان: إنَّ “هذه الدماء الزكية التي يقدمها أبطال الحشد الشعبي ستبقى سداً منيعاً بوجه عودة الإرهاب أو محاولاته الخائبة لزعزعة الأمن والاستقرار في مدننا العزيزة”.

وفي صلاح الدين أيضاً، تمكنت قوة من الحشد الشعبي من قتل داعشي بعد رصده في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين كان مختبئاً بإحدى المضافات .

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