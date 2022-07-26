مقتدى الصدر قد تفوّق على نوري المالكي في الفساد والغطرسة والإجرام

إذا أراد أحدنا أن يتحدث عن الوضع البائس في العراق فقد يجد نفسه في حيرة من أمره كيف يبدأ ومن أين يبدأ خصوصاً وأن المفردات في اللغة والمصطلحات في القواميس تعجز عن وصف الذين امتهنوا السياسة في إجرامهم وفسادهم ووحشيتهم، فجميعهم تاجروا بمطلومية هذا الشعب وامتطوا نواياه الطيبة بعد ان استغفلوا السذج والبسطاء منه، فمنهم من تزيّن بمسوح الدين وارتدى ثوبه ومنهم من اكتسى بجلباب السياسة الملوث، ولربما لانجد مجرماً قد أساء للبلاد والعباد طيلة تاريخ العراق أكثر إجراماً من (نوري) جواد المالكي وحزبه اللقيط حزب الدعوة الاجرامي العميل المتآمر على العراق وليس غرابة في هذا الأمر فقد ترعرع هذا الحزب ونشأ بشكله غير الشرعي في مهد التآمر وبؤرة الرذيلة وهي بريطانيا عدوة الانسانية، ولكن وللإنصاف أن جميع العقلاء قد تيقنوا وخصوصاً في هذه المرحلة الزمنية القاسية على الشعب العراقي أن المجرم نوري المالكي هو الأنسب والأكفأ في تولي رئاسة الحكومة لدعس أنف مقتدى الأبله وسحق شمخرته والقضاء على عنجهيته والتخلص من شروره وشرور القطيع من أتباعه وهم جميعاً من أبناء الشوارع والعاهرات وقد ذاق العراق وشعبه منهم المرارة وشاهدنا جرائمهم بحق أبناء الشعب الابرياء وماقاموا به من ازهاق الانفس وحز الرؤوس ورمي الجثث خلف السدة خارج بغداد وفي مقدمتهم المجرم أبو درع وهم يتفاخرون بتلك الجرائم ويتغنون بها مع سيدهم المجرم الساقط مقتدى المنغولي ويعتبرونها بطولات ورجولة حتى أصبح شعارهم البطة والتوثية والعوچية وجرة الاذن وهم لايتورعون عن اهانة الكبير والاعتداء على الصغير وحلق الرؤوس والبطش بالابرياء وماقاموا به من جرائم ضد الحراك الجماهيري الذي انتفض في اكتوبر من عام 2019 يبرهن على أنهم منزوعي الشرف والغيرة وعديمي الوطنية وأبعد مايكونون عن الروح الانسانية ونحن نشاهدهم كيف يرمون بالشباب من أعلى المطعم التركي وقد استحوذوا على الساحات وحرقوا الخيام ومزقوا السرادق وامتهنوا كرامات الناس واجهضوا الثورة الشعبية بعد محاولاتهم القذرة في تشويه صورتها الناصعة وإلصاق التهم الباطلة بها والتي عجزت عن اخماد جذوتها وقتل روحها جميع الفصائل الاجرامية الموالية لايران بما فيهم الطرف الثالث بالرغم من الدماء الزاكيات التي سالت وقد تطوع مقتدى المجرم بهذه المهمة القذرة بعد ان رفض الاحرار من ابناء الشعب ركوب مقتدى لتلك الثورة العظيمة لانهم يعرفون نوايا مقتدى السيئة في اغتنام الفرص في دفع القطيع من اتباعه للتظاهر والضغط على الحكومة والبرلمان من اجل الحصول على المكاسب ثم الرجوع الى (من حيث أتى) وهذا ماحصل عندما تحصن مع قطيعه حول المنطقة الخضراء في زمن التافه الجبان حيدر العبادي ولكن مقتدى انسحب بعد ان نجح في الحصول على صفقات منها سياسية ومنها مالية وهو مطمئن في ذلك بعد ان عرف ان لديه أتباعاً من الجهلة في طاعة له عمياء، واليوم يتكرر المشهد عندما أقام صلاة الجمعة قبل بضعة أيام وقد اكتفى بالصلاة ولم يأمر طليانه بمحاصرة الخضراء بعد ان ضمن الحصول على مكاسب مادية بمليارات الدولارات وهي جزءاً من المبالغ السائبة في هذا البلد وحصته من قانون الأمن الغذائي الذي اقتتل نوابه من أجل تشريعه قبل استقالتهم بساعات او بأيام، وكلي ثقة أن مقتدى المنغولي لن يتوقف عن سلوكياته الهمجية وتصرفاته الشاذة وسيقوم بفعالية وفعاليات اخرى من أجل الابتزاز ولن يحصل الشعب منه غير الانشغال بمهاتراته وحركاته الصبيانية ولن نحصد منه غير الفوضى والخراب والتخريب، وهاهو يمتلك اليوم الطائرة الخاصة واسطول من الجكسارات وارصدة ضخمة من الدولارات، وأما سرايا السلام سرايا القتل والارهاب فهي ترهب الناس في سامراء وفي بغداد وفي جميع المحافظات وهي تستعرض قوتها.

فهل سأل أحدنا نفسه من أين يأتي مقتدى الطرن بهذا التمويل الضخم لسد حاجات هذه المليشيا الاجرامية من دروع وآليات ومحروقات ومؤسسات ومعسكرات وايفادات وذخيرة وصيانة وادامة ورواتب ؟

ماهر سامر

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