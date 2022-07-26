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ولادة توأم رباعي فـي ميسان

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان عن حدوث حالة ولادة لتوأم رباعي في أحد مستشفيات المحافظة. وأوضح المتحدث الرسمي لدائرة صحة المحافظة محمد الكناني في حديث لـ(المدى)، ان “مستشفى ميسان للطفل والولادة شهدت ولادة توأم رباعي خلال عملية قيصرية أجريت لإحدى السيدات”.

وأضاف الكناني ان “التوأم يتكون من ثلاث إناث، وذكر وهم بصحة جيدة، حيث أشرف على العملية كادر طبي متخصص”.

إلى ذلك ذكر بيان صادر عن صحة ميسان، أن “مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق تابع في زيارة ميدانية صباحية تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمراجعين والراقدين في مستشفى الطفل والولادة”.

وتابع البيان أن “العلاق عقد اجتماعاً مع الادارة تابع من خلاله سير العمل وتقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية للمراجعين كما قام بجولة ميدانية في أقسام ووحدات المستشفى لمعالجة المعوقات”.

وأشار، إلى أن “مدير صحة المحافظة أكد ضرورة بذل الجهود كافة للارتقاء بتقديم الخدمات الصحية، مثمناً عمل جميع الكوادر متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء الواجب”.

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