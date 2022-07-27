أردوغان: قصف دهوك نفذه إرهابيون للأضرار بعلاقات بغداد وأنقرة

مجلس الأمن يحث الدول على مساعدة العراق في دعم التحقيقات

بغداد – قصي منذر

انقرة – ماهر اوغلو

جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ،تأكيده ان قصف مصيف بزخ السياحي في محافظة دهوك قبل ايام ،نفذه ارهابيون للاضرار بعلاقات بغداد وانقرة. وقال اردوغان في تصريح امس ان (الهجومَ على منتجعِ دهوك ،نفذه إرهابيون بهدفِ الإضرارِ بالعلاقات العراقية التركية)، واضاف ان (تركيا أبلغت حلفاءَها في حلف شمال الأطلسي ومن بينِهم الولايات المتحدة والسلطات العراقية بموقفِها من الهجوم)، داعياً العراقَ إلى (عدمِ الوقوع في فخِ الدعاية التي يروّجها مسلحو البى كاكا). ورأت الحكومة ، ادانة مجلس الأمن الدولي لاستهداف مصيف في دهوك ،يدعم موقف العراق.وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان امس إن (ادانة مجلس الأمن لاستهداف سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات لأمن العراق)، واشار الى ان (مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد). ووصل الوزير فؤاد حسين امس، إلى مدينة نيويورك الامريكية للمشاركة في جلسة مجلس الامن التي عقدها بشأن العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (حسين وصل إلى نيويورك ،لحضور الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة استهداف مصيف بزخ في دهوك). ودان المجلس الدولي، في وقت سابق ،استهداف مصيف في دهوك. وذكر المجلس في بيان امس أنه (يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما انه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه)، واشار الى انه (يدعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع دول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات). وفي بغداد ، ترأس نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، اجتماعاً للجنة البرلمانية الخاصة بالاستهدفات المتكررة لسيادة العراق.وقال بيان امس إن (عبد الله، ترأس اجتماعاً للجنة البرلمانية الخاصة بالانتهاكات التركية تجاه الأراضي العراقية). وكانت الحكومة قد اكدت، أنها ستقوم بتحشيد الجهود الوطنية لتوحيد الموقف العراقي بشأن الاستهدافات المتكررة، فيما أشارت إلى أن هناك مساندة دولية بالدفاع عن سيادة العراق في مجلس الامن. وقال بيان امس ان (الخارجية ،حشدت الجهود الوطنية على مستوى مجلس النواب والحكومة ،لتوحيد الموقف العراقي بشأن الاستهدافات المتكررة)، مؤكدا ان (ذلك سيكون رافعا للقرار الدبلوماسي العراقي)، وتابع ان (الدبلوماسية العراقية ،حشدت بدورها ايضا جميع جهود شركاء العراق واصدقائه بشأن استهداف دهوك)، وشار الى انها (حازت على مصادر الدعم المتعددة من خلال البيانات والمواقف الداعمة لحكومة العراق وشعبه، ثم الوعد بتبني التقارير الرسمية بقوة داخل مجلس الامن والدفاع عن سيادة العراق وحماية مواقفه).

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