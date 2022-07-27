الحشد العراقي في ذكرى تأسيسه.

نجاح محمد علي

كاتب وباحث متخصص في الشؤون الايرانية والإقليمية

نظم الحشد الشعبي في العراق مؤتمرات وندوات وأقام احتفالات واستعراضات عسكرية بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه .كرمت هذه المراسم الشهداء الذين لبوا نداء المرجعية الدينية ، لكن لحماية العراق كله ، وليس دفاعاً عن مكون أو طائفة.

وأقيم أكبر عرض عسكري عراقي حتى الآن هذا العام في محافظة ديالى بحضور رئيس الوزراء مصطفى الخاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى جانب مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

تم عرض عدد من المعدات العسكرية المثيرة للإعجاب والمتقدمة محلية الصنع.اشتملت على نظام جديد للطائرات بدون طيار .

كانت فكرة إنشاء مؤسسة أمنية جديدة لمكافحة الإرهاب طرحت في البداية في أثناء حكومة السيد نوري المالكي السابقة . أشار رئيس الوزراء الأسبق في عدة مقابلات إلى أنه يخشى عبور إرهابيي داعش إلى العراق من الجارة سوريا وقتل حرس الحدود وتكديسهم في صحراء محافظة الأنبار الغربية ، مما سيؤدي قريبًا إلى توسيع مكاسبهم الإقليمية في البلاد.

الأمر الثاني الذي أثار قلق الحكومة السابقة هو أن الجيش العراقي الذي دربته الولايات المتحدة لن يكون قادرًا لوحده على مواجهة التوسع الإقليمي للجماعة الإرهابية.

الأمر الثالث المثير للقلق هو أن واشنطن كانت ترفض تسليم أسلحة خاصة صواريخ كانت بغداد قد دفعت ثمنها وكانت بحاجة ماسة لها ، للقضاء على الإرهابيين قبل أن يتقدموا.

ومع ذلك ، فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما و بتشجيع من الكونغرس ، وضع شروطًا على تسليم الأسلحة للعراق . كان أحد تلك الشروط أن يتنحى السيد المالكي. لم تكن واشنطن ترغب برئيس الوزراء الذي رفض تمديد اتفاقاً كان سيسمح للقوات الأمريكية بالبقاء على الأراضي العراقية إلى ما بعد عام 2011.

كان واضحاً ، وقد تأكد ذلك بحسب الوقائع السابقة ، إن تأخر واشنطن في تسليم الأسلحة للعراق ، ووضع الشروط ، والضغط على رئيس الوزراء الأسبق، كانت خطة متعمدة من قبل البنتاغون لاستخدام داعش كذريعة لإعادة واشنطن قواتها إلى العراق ، وهو ما فعلته القوات الأمريكية في نهاية المطاف. هي باقية في العراق حتى اليوم رغم الاستياء الشديد من وجودها وقرار من البرلمان بإخراجها.

بدعم مباشر من دول في المنطقة على رأسها تركيا والسعودية، وبغطاء أمريكي مكشوف، سيطر التنظيم الارهابي في عام 2014 ، على العديد من المناطق العراقية بما في ذلك مدن ومحافظات بأكملها حيث انهار الجيش الذي دربته الولايات المتحدة.

لكن فكرة تشكيل قوة لمكافحة الإرهاب عقائدية جديدة حظيت بدعم كبير برز في شكل فتوى أصدرها المرجع الأعلى آية الله العظمى سيد علي السيستاني ، أعلى سلطة دينية شيعية ليس في العراق وحسب، في عموم العالم .

تلا الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل آية الله العظمى السيستاني الفتوى من مدينة كربلاء المقدسة و هي تطالب الرجال العراقيين – القادرين على حمل السلاح – بالتطوع في القتال ضد داعش.

لا يمكن استخدام فتوى الجهاد ( الكفائي ) في الإسلام إلا عندما تتعرض أمة وشعب للهجوم وللغزو . هناك قوانين صارمة على قواعد الجهاد ، فمثلاً يمنع قطع شجرة أثناء الجهاد بعكس إرهابيي داعش الذين قطعوا رؤوس أسرى حربهم العدوانية .

خلال الأيام والأسابيع القليلة التي أعقبت صدور الفتوى ، تم تسجيل ما يقدر بثلاثة ملايين شخص للتطوع كان ينظمهم رجل مهم اسمه أبو مهدي المهندس.

حارب القائد العراقي المتمرس والمخضرم نظام الدكتاتور السابق صدام حسين ولعب دورًا حاسمًا في تجميع 40 وحدة فردية لما سيصبح قريبًا الحشد الشعبي في العراق.

كان أبو مهدي المهندس يتمتع بالكاريزما والمهارات القيادية وكان له الفضل في جعل الحشد الشعبي انعكاسًا للمجتمع العراقي.

وبمساعدة مسؤولين عسكريين عراقيين رفيعي المستوى ، أكد المهندس أن القوة الجديدة ستشمل لواء مسيحي وألوية سنية وقيادة أركان لتنسيق المعركة ضد داعش جنباً إلى جنب مع قوات البشمركة الكردية.

أصبح لدى الحشد الشعبي الآن الرجال المطلوبون ، ولكن هناك شيء واحد مفقود ؛ التدريب والأسلحة. هذا هو المكان الذي دخل فيه الفريق قاسم سليماني الذي قاد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية الإيراني . كان في الطليعة الى جانب فريق من المستشارين العسكريين الإيرانيين.

لقد ساعدوا في تسليح المتطوعين الجدد وساعدوا في تدريبهم. قال أبو مهدي المهندس “لا يمكن كتابة التأريخ إذا تم اقتلاع هذه الصفحة :

خلال ساعة العراق المظلمة عندما تقدم داعش إلى ضواحي بغداد ، في اليوم الثالث [من معركة وحدات الحشد الشعبي مع داعش] ، لم يكن لدينا رصاصة واحدة حتى جاء قاسم سليماني في الساعات الأولى ، وإخوانه.

ويضيف أبو مهدي المهندس” إنهم كانوا الخطوط الأمامية وفتحوا مخازن أسلحتهم وقدموا لنا مساعدة عسكرية على الفور ، وجاءت المساعدة العسكرية في سيارات ثم في طائرات . كان هذا الكرم والشجاعة في الوقت المناسب “.

وأضاف: “هنا تقدمت جمهورية إيران الإسلامية للأمام وبهذه المساعدة تمكنا من الخروج منتصرين على داعش”.

ما يغيب عن المعلقين الغربيين أن الفكر التكفيري لداعش قد أثر على العديد من الهجمات الإرهابية المميتة في الدول الغربية. على الرغم من أن الغالبية العظمى من ضحايا الجماعات الإرهابية كانوا من المسلمين ، فقد عانى الكثير من الناس في دول أوروبا الغربية أيضًا. ساهمت الجهود الشجاعة لقادة مثل أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني في إنهاء حكم داعش الذي وضع حداً لمزيد من الهجمات الإرهابية في الغرب.

في كلمةٍ له خلال الاحتفال الذي أقامه حزب الله في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس، قال السيد حسن نصر الله: “الشهيد سليماني هو الذي وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة، و إيران كانت أول من وقف إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة “داعش” الذي جاءت به واشنطن”، محملًا اياها كل الجرائم التي ارتكبتها في العراق وتحت هذه الحجة هي عادت إلى العراق”.

ساعد أبو مهدي المهندس نائب قائد الحشد الشعبي في إنهاء داعش في العراق. كما لعب الفريق سليماني دورًا رئيسيًا في هزيمة داعش في سوريا. ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر شجاعته في الخطوط الأمامية للمعارك ضد الجماعة الإرهابية في كلا البلدين.

لهذا قامت الولايات المتحدة بأمر مباشر من الرئيس السابق دونالد ترامب باغتيال بطلي الحرب بضربات بطائرات بدون طيار في عمل إرهابي رعته الولايات المتحدة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020. الساعة 01:20.

الاغتيال كان محاولة لاعادة داعش ، وانتقاما ممن كسر شوكتها وأجهض المشروع الأمريكي الذي يستثمر بها.

ولم يفت ذلك في عضد الحشد الشعبي الذي عزز قوته تكريمًا لقادة النصر الشهيدين ورفاقهما . لدى الحشد الآن لواء جوي و لواء بحري بالإضافة إلى القوات البرية.

صادق البرلمان العراقي على مشروع قانون اعتبر الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية الأخرى. وهذا يعني أن الحشد مؤسسة رسمية عراقية مسؤولة أمام القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس الوزراء. إنهم يتلقون رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية من بغداد ، والمثير للاهتمام أيضًا هو أن هناك عددًا من الأعضاء السنة والمسيحيين في وحدات الحشد الشعبي أكثر من الجيش العراقي النظامي.

ومع ذلك ، لا تزال الولايات المتحدة واسرائيل وقوى محلية تسيء لهذه القوات الوطنية التي نكافح الارهاب وتسميها بالميليشيات الشيعية، رغم أنها ساعدت على نطاق واسع في إنقاذ العراق خلال ساعته المظلمة ، وقد ساعدت الشهداء في إنقاذ والمنطقة والعالم من إرهاب داعش .

قام وحدات الحشد الشعبي بتحرير مدن من داعش ، وحافظت على منازلها وشوارعها سليمة وعلى حياة المدنيين ، وانخرطت في معارك في الشوارع.

وهذا هو النقيض تماما للقوات الأمريكية التي قصفت طائراتها الحربية المدن وألحقت أضرارا بالبنية التحتية وقتلت مدنيين وأدت إلى نزوح مئات الآلاف داخليا. تبدو لقطات الطائرات بدون طيار التي تظهر آثار الموصل بعد قصف الطائرات المقاتلة الأمريكية على المدينة وكأنها نهاية العالم.

• نجاح محمد علي هو صحفي استقصائي مستقل من العراق يكتب عن قضايا السياسة والمجتمع وحقوق الإنسان والأمن والأقليات. ظهرت أعماله في BBC العربي والفارسي ، و RT Arabic ، وقناة العربية ، وقناة الجزيرة ، و رأي اليوم ، و القدس العربي ، و انترناشيونال بوليسي دايجست ، من بين العديد من المنافذ الإعلامية الأخرى.

خبير في الشؤون الايرانية والإقليمية

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