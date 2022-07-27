السوداني على “خط النار”.. هل يتمكن من تشكيل حكومة العراق؟

وبعد سلسلة انسحابات متتالية، لقيادات الخط الأول في “الإطار التنسيقي” المدعوم من إيران، مثل حيدر العبادي، ونوري المالكي، وهادي العامري، وفالح الفياض، تمخضت المباحثات عن ترشيح السوداني الذي يتمتع بقبول واسع لدى أغلب الأحزاب السياسية.

العراق.. الإطار التنسيقي يرشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة

وتبدو مواقف القوى السياسية مؤيدة لتولي السوداني رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، خاصة أن أغلب القوى السنية والكردية تعتبر شخصية رئيس الوزراء شأنًا شيعيًّا داخليًّا، يندر التدخل فيه.

إشارات من الصدر

في ظل تلك الأجواء، يبرز موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الغريم التقليدي لقوى “الإطار التنسيقي”، حيث أرسل إشارات برفضه ترشيح السوداني، عبر صورة نشرتها الصفحة التابعة له عبر “فيسبوك” باسم “صالح محمد العراقي” فضلًا عن تعليقات قيادات التيار الصدري.

وينطلق الصدر من رفضه المبدئي للسوداني، باعتبار الأخير، قياديًّا سابقًا في حزب الدعوة، وتسلم خلال السنوات الماضية، إدارة عدة وزارات عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي، ما يعني أن الحكومة المقبلة بفريقها الوزاري والاستشاري، ستكون بصبغة واضحة (قريبة من إيران)، وفق ما يتحدث بها سياسيون.

العراق.. الإطار التنسيقي يرشح محمد السوداني لرئاسة الحكومة

هنا يقول سياسي مقرب من التيار الصدري، إن “موقف الصدر من ترشيح السوداني، لا يزال غير واضح بشكل كافٍ، وهذا يعود إلى رغبة الصدر بمعرفة قدرة السوداني على إثبات استقلاليّته، وقدرته على اتخاذ القرار، دون العودة إلى الأحزاب التي ستكلفه بتشكيل الحكومة”، مشيرًا إلى أن “الإشارات التي أرسلها الصدر بشأن السوداني، هي رسائل تخويفية، بضرورة عدم الارتهان لقوى الإطار التنسيقي، وتشكيل حكومة متوازنة، وعلى قدر من الاستقلالية والمهنية”.

ويضيف السياسي، الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”سكاي نيوز عربية”، أن “الصدر يفكر بطريقة أبعد من مسألة تشكيل الحكومة الحالية، وفي حال واجه الصدر السوداني، فإن ذلك سيزيد من شعبية الأخير وسيحقق مكاسب من تلك المعارضة، لذلك فإن الرؤية المتداولة حاليًّا داخل الدائرة المقربة من الصدر هي ترك الأمور تسير بشكل طبيعي، مع انتظار اللحظة الحاسمة للتدخل، سواءً عبر الجماهير أو التدخل السياسي، بالأدوات المتوفرة”.

وبدت أجواء التيار الصدري، السياسية والشعبية، رافضة لترشيح السوداني، فعلى سبيل المثال تظاهر العشرات من أتباع الصدر، يوم الثلاثاء، أمام منزل السوداني في بغداد، احتجاجًا على ترشيحه.

رئاسة الحكومة العراقية.. الأسماء المتداولة

وقبل السوداني، كان المالكي مرشّحًا بقوة داخل “الإطار التنسيقي” لتسلم زمام المرحلة المقبلة، في ظل التوتر مع التيار الصدري، لكن التسريبات الأخيرة، التي نشرها الصحافي العراقي علي فاضل، وما تضمنته من اتهامات مباشرة لأغلب حلفاء المالكي، أطاحت بتلك الأحلام، ووضعت قوى الإطار في حرج بالغ، في حال تبني دعم المالكي.