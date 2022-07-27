الغزي: تعديل سلم الرواتب من أولويات الحكومة

أقرت الحكومة جملة إجراءات قالت أنها ستغير واقع المحاضرين المجانيين بالإضافة إلى خريجي معاهد النفط التابعة للوزارة.

الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي تطرق لتعديل سلم الرواتب، بالإضافة إلى حسم مصير الآلاف من المحاضرين المجانيين، وقال : إن سقف رواتبهم، مع الأجراء وذوي العقود سيتغير، بعد شمولهم بقرار 315.

وأضاف الغزي خلال تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه وفقاً لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، “عرض على مجلس الوزراء موضوع المحاضرين والأجور والعقود لتكييف وضعهم ضمن قرار 315 “، مشيراً إلى أن “لجنة من وزارات المالية والتخطيط والكهرباء تعمل على ذلك بعد تقديم التقرير النهائي إلى رئيس الوزراء”. وذكر الغزي أنه “سيتم احتساب الخدمة والأعداد والاختصاصات والمبالغ المالية المطلوبة من المؤسسات، ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، ليصبح راتب الموظف الأدنى 350 ألف دينار صعوداً حتى 700 ألف دينار، لأن أغلب الموظفين وخصوصاً في الدوائر الخدمية تكون رواتبهم قليلة”.

وعن تعديل سلم الرواتب، أوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أنه ضمن أولويات الحكومة، وأرسل إلى مجلس النواب لإقراره.

تحرير: علي عبد الخالق

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