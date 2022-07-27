المغربية مروة الحلو تتوج على عرش جمال العرب بأمريكا لعام 2022

في حفل ضخم أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية ، توجت المغربية مروة الحلو ملكة جمال العرب بأمريكا لعام 2022 ، حيث قامت بتتويجها ملكة جمال العرب لعام 2016 السورية بيان طالب. وشهد الحفل عدد من ألمع النجوم العرب وعدد من المشاهير و رجال الأعمال والمنتجين العالميين و بحضور القنصل اللبناني وأعضاء من الكونجرس الأمريكي. وبذلك تكون مروة الحلو هي أول مغربية تحصل علي لقب ملكة جمال العرب في تاريخ المسابقة.

مروة أمريكية الجنسية مغربية الأصل ، ولدت بمدينة وجدة بشرق المملكة المغربية وهاجرت إلي الولايات المتحدة الأمريكية عام 2004. حاصلة على بكالوريوس في العلوم السياسية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف وماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتسويق مع مرتبة الشرف العالية من جامعة نيو هيفن بأمريكا ، تجيد القراءة والكتابة والتحدث بجميع اللهجات العربية والإنجليزية والفرنسية والأسبانية.

وحصلت مروة أيضًا على فرص وظيفية رائعة – “مدير مشروع لبحوث برعاية حكومة الولايات المتحدة” ، و “مشرف تدريب داخلي لشركة يونايتد إيرلاينز” ، و”منتج – قناة العربية الإخبارية في الأمم المتحدة” ، و “مدير المشروع – Viacom CBS” وتعمل حاليًا – مدير مشروع مع NFP بالإضافة إلى “منتج فيديو موسيقي وبرامج تلفزيونية” في المغرب لعدة محطات مغربية وشرق أوسطية.

و برزت مروة خلال الحفل بإطلالتها بالقفطان المغربي أولا ممثلة الزي المغربي الأصيل و كان من توقيع المصممة المبدعة سحر مونية رمسيس و بعدها ظهرت بالفستان الأكثر من رائع لحظة التتويج للمصمم اللبناني العالمي عدنان شبيب.

مروة الحلو تهوى السفر والموسيقي ورياضة المشي بجانب شغفها في ممارسة الأعمال الخيرية. وقد أعلنت الحلو عن عزمها في تخصيص مجهوداتها خلال فترة حملها للقب في خدمة النساء والأطفال واللاجئيين العرب حول العالم.

ولقبت الفلسطينية جوانا رشيد بلقب الوصيفة الأولى ، واللبنانية ماريا باسيل بلقب الوصيفة الثانية واللبنانية جنيفرقصير الوصيفة الثالثة ، وحصلت الأردنية ديانا معايعه علي لقبي ملكة المواهب لتفوقها المتميز في الغناء ولقب تصويت الجمهور.

وتختلف مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا عن غيرها من المسابقات ، حيث لا تشترط مقاييس للجسد ولا ترتدي المتسابقات لباس البحر ، ولكن بديلاً عنه يتم عرض للزي الوطني لكل متسابقة ، كما أن إختيار لجنة التحكيم يتركز علي الشخصية واللباقة والمعلومات العامة والتعليم وأسلوب الحياة والمواهب والقدرات الشخصية ومدي الإندماج في خدمة المجتمع.

و صرح المخرج والمنتج العالمي أشرف الجمل ، المصري المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وهو رئيس المنظمة العربية الأمريكية القائمة على تنظيم هذه المسابقة ، بأن الهدف الأساسي لهذه المسابقة هو تتويج فتاة ذات قدرات خاصة لتمثيل المرأة العربية حول العالم والقيام بمهام خيرية في مجالات دعم اللاجئين العرب والأطفال والمرأة والأيتام والشيوخ والمرضى ، كما انها تقوم بزيادة ترابط الجيل الثاني من العرب الأمريكيين ببلادهم الأم وثقافتهم العربية ، و تصحيح مفهوم الثقافة العربية لدى الأمريكيين وتغيير المفهوم الخاطئ عن المرأة العربية الذي يقدمه الإعلام الأمريكي ، وقد أكد السيد أشرف الجمل بأن هذه الأهداف قد تحققت جميعها بالفعل منذ أعوام حيث لاقت مسابقة ملكة جمال العرب بأمريكا إهتماماً كبيراً غير متوقع من جميع وسائل الإعلام الأمريكية.

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من جميع وسائل الإعلام الأمريكية. ### فيديو التتويج

فيديو التتويج

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