تدني خزين العراق المائي إلى 20 مليار م3

بغداد: شذى الجنابي

أوصت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية بإيقاف الخطة الزراعية في البلاد تماما في حال عدم هطول الأمطار خلال الموسم الشتوي المقبل، داعية إلى وضع حلول عاجلة لمعالجة الآثار السلبية لانخفاض مناسيب المياه في البلاد، عقب تدني خزين العراق المائي حاليا إلى 20 مليار متر مكعب

فقط.

وتمر البلاد بأسوأ حالة جفاف منذ أكثر من 70 عاما، في ظل استمرار دول الجوار بإقامة السدود والمشاريع الإروائية من دون علم العراق ومن دون الاهتمام بانعكاسات ذلك على قطاعه الزراعي

والبيئي.

وقال مستشار اللجنة عادل المختار بحديث : إن اللجنة دعت الرئاسات الثلاث، إلى استخدام أوراق الضغط على دول الجوار لحملها على الانضمام للاتفاقات والمعاهدات الدولية المختصة بتوزيع المياه بين الدول، كاشفا عن إعداد وزارة الموارد المائية حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية.

وكشف عن تواصل الجهود مع الجهات المختصة لحل المشكلة المائية بعد وصول خزين البلاد المائي حاليا، إلى مستويات متدنية لا تتجاوز الـ 20 مليار متر مكعب، مع التوصية في حال عدم هطول الأمطار خلال الموسم الشتوي المقبل، بإيقاف الخطة الزراعية تماما في

البلاد.

وأشار المختار إلى ضرورة وضع الحلول لمعالجة الآثار السلبية لانخفاض مناسيب المياه وأهمها ارتفاع نسب التلوث لاسيما بالمناطق الوسطى والجنوبية، وزيادة مساحات التصحر، فضلا عن اتساع هجرة العوائل لاسيما من سكنة الأهوار والقرى إلى مراكز المدن، منوها بأن أهم تلك المعالجات تتضمن ترشيد استهلاك المياه من خلال إيقاف تربية الأسماك، وتغيير منظومات الري القديمة

للبساتين.

وأشار إلى أن اللجنة كانت قد عقدت اجتماعا طارئا قبل أيام، لمناقشة حالة شح المياه، وخرجت بتوصيات عدة، أهمها إطلاق حملة دولية مكثفة بالتنسيق مع المنظمات الدولية لتوضيح الوضع المائي الخطير للعراق، وكيفية استمرار دول المنبع بإقامة السدود وتغيير مجاري الأنهار المشتركة، وآثارها الخطيرة في الوضع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي.

تحرير: مصطفى مجيد

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