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تربية كوردستان تلغي ‹عطلة السبت› وتحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات العامة

تربية كوردستان تلغي ‹عطلة السبت› وتحدد موعد إعلان نتائج الامتحانات العامة

قال وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الثلاثاء، إن نتائج الامتحانات العامة ستعلن خلال الثلاثين أو الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

وأضاف سعيد، أنه «سيتم إعلان نتائج الامتحانات للصف الثاني عشر إما يوم الجمعة أو السبت المقبلين».

وهذا العام، أدّى نحو مئة ألف طالب في الصف الثاني عشر الامتحانات العامة في إقليم كوردستان في مختلف الفروع العلمية والأدبية والمهنية.

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد في 13 أيلول / سبتمبر المقبل.

وقال الوزير: «عطلة السبت ستلغى في الموسم (الدراسي) المقبل».

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