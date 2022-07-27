تظاهرات فـي ثلاث محافظات للمطالبة بفرص عمل

شهدت ثلاث محافظات جنوبية أمس تظاهرات للمطالبة بفرص عمل ووضع حلول للبطالة التي تعاني منها البلاد.

تظاهر العشرات من التربويين والإداريين، أمس الثلاثاء، في محافظة واسط لشمولهم بالتعيينات.

وقال مراسل (المدى)، إن “العشرات من الخريجين التربويين والإداريين في محافظة واسط يفترشون الأرض تحت أشعة الشمس اللاهبة للمطالبة بشمولهم بالتعيينات وفق عقود المحاضرين”.

إلى ذلك، نظم العشرات من المواطنين، وقفة احتجاجية امام مبنى قائممقامية قضاء المدينة شمالي محافظة البصرة للمطالبة بفتح مكتب لتشغيل العاطلين عن العمل في قضائي المدينة والصادق وناحية الهوير.

وقال عدد من المحتجين، ان وقفتهم الاحتجاجية اليوم ضمت مواطنين من قضائي المدينة والصادق (ع) وناحية عز الدين سليم، الهوير سابقا.

وأكد المحتجون تقديم طلب إلى “قائممقام قضاء المدينة بحزمة من المطالب أبرزها فتح مكتب موحد لتشغيل العاطلين عن العمل في الوحدات الادارية الثلاث وفتح مكتب لتدريب الشباب وتوظيف العاطلين عن العمل”.

وطالب المحتجون بـ “طرد العمالة الاجنبية في الحقول النفطية واستبدالها بالعمالة المحلية”، معربين في الوقت ذاته عن استغرابهم من “غياب التوظيف في مناطقهم في الوقت الذي يعمل الاجانب في الحقول الواقعة ضمن أراضيهم”.

ولوحوا في الوقت ذاته بـ “التصعيد من خلال اغلاق عدد من مجمعات الابار النفطية في حقل غرب القرنة 2 في حال اهمال مطالبهم من قبل حكومة البصرة المحلية”.

وأقدم العشرات من خريجي المعاهد التقنية في ذي قار أمس الثلاثاء على قطع جسر الزيتون وسط الناصرية، احتجاجاً على عدم توفير درجات وظيفية لهم.

وقال شهود عيان، ان “العشرات من خريجي المعاهد التقنية في ذي قار أقدموا على قطع جسر الزيتون وسط مدينة الناصرية”. وأضاف الشهود، ان “الخريجين المتظاهرين طالبوا بالتعيين على ملاك المؤسسات الحكومية”.

يأتي ذلك في وقت، أقدم العشرات من الخريجين في الناصرية على اغلاق دائرة المنتجات النفطية مطالبين بايجاد فرص للتعيين على ملاك الدوائر الحكومية.

وتخرج تظاهرات شبه يومية في عدد من المناطق العراقية للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب خصوصاً الخريجين والبعض منهم يحمل شهادات عليا.

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