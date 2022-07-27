توقعات بتساقط أمطار في البصرة

بغداد/ نبأ مشرق

توقع المتنبئ الجوي أحمد التميمي، أمس الثلاثاء، تساقط الأمطار في محافظة عراقية نهاية الأسبوع الجاري.

وقال التميمي، في حديث لـ (المدى)، إن “توقعات الطقس تشير إلى تحول اتجاه الرياح من شمالية غربية إلى جنوبية شرقية بدايةً من مساء اليوم الأربعاء، ما يسفر عن ارتفاع معدلات الرطوبة في البصرة والعمارة والناصرية”، مؤكداً أن “حالة الطقس تستمر من 7 إلى 9 أيام”.

وأضاف المتنبئ، أن “التوقعات تشير أيضاً إلى وجود فرص لتساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على الكويت والبصرة خلال يومي الجمعة والسبت”.

هذا وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، في وقت سابق من أمس الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الغد.

وكانت هيئة الأنواء قد حذرت من خروج الزواحف والحشرات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، مبينة أن موجة جمرة القيظ مستمرة حتى الشهر المقبل.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح سابق أدلى به إلى (المدى)، إن “المؤشرات الحالية تفيد باستمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة”. وتابع الجابري، أن “موجة جمرة القيظ مستمرة، وقد تبقى لغاية الثلث الأول من الشهر القادم، أما درجات الحرارة فأنها متذبذبة فقط تزداد وتتراجع بنحو نسبي بحسب حالة الطقس”.

وحذر، من “خروج الزواحف والحشرات من الأرض بسبب الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة”، داعياً إلى “توخي الحذر من هذه الحالة واخذ الاحتياطات”.

وأوضح الجابري، أن “الهيئة لم تؤشر حصول عواصف ترابية كثيفة لغاية الوقت الحالي، إنما حالة طبيعية من تصاعد الغبار الذي لا يؤثر على الحياة اليومية، خصوصاً في مناطق الوسط والجنوب”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط