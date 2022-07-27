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عليل الشوق

عليل الشوق

ما بال أهل الهوى.
في  جودها  الجفاء.
يا كرام الحسن مابال .
الضمير في ثناياكم .
قد مات والغرور بديل.
ام عزمة نواياكم الهجر.
من قبل أن نروي العيون
 بزلال البهاء  من طلتكم.
ما كانت المها تطرب على انين عليل الهوى.
ولم تستبدل المسك بلسم .
يجود الكراما بلسما.
والجود منكم زمهريرا.
أغرانا ذاك الحسن القاتل.
فا أخضعنا  متيم بالهوى.
هل صليل السيوف كان
 ام شعاع بريق عيناك الحور.
رأيت  جرحي منك ينزف.
ولم ارا السيف في يداك.
تلوث الروح ذبيحا بدمه.
ويأبه  الشفاء من قراحه.
حلم الفؤاد  باعتناق المنية.
قد  أدركت  وأمنت .
في ما ساقته الأقدار.
وشاء الحق أن استطابت سكرات الموت بين  يداك…عارف العقراوي
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