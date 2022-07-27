مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الاعتداءات التركية

عقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء (بتوقيت بغداد)، جلسة بناءً على طلب وزارة الخارجية لبحث الاعتداءات والاختراقات المتكررة من الجانب التركي للأراضي العراقية، وآخرها الاعتداء الذي طال المواطنين العراقيين في مصيف “برخ” بمحافظة دهوك.

وشهدت جلسة مجلس الأمن الطارئة، إحاطة قدمتها ممثلة البعثة الدولية للأمم المتحدة في العراق (يونامي) جينين بلاسخارت.

وأدان مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق مساء أمس الأول الاثنين، الاعتداء على محافظة دهوك، وذكر المجلس في بيان، أنه “يدين الهجوم على محافظة دهوك، كما أنه يجدد دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه”.

وأضاف “ندعم السلطات العراقية في التحقيقات بشأن الهجوم، ونحث جميع الدول الأعضاء على التعاون مع الحكومة العراقية لدعم التحقيقات”.

وكان وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، قد وصل أمس الثلاثاء، إلى مدينة نيويورك الأميركية، وقالت الخارجية في بيان: إن “وزير الخارجيَّة سيحضر الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدوليّ لمُناقشة الاعتداء التركيّ على الأراضيّ العراقيَّة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف: إن “بيان مجلس الأمن بإدانة الاعتداء على سيادة العراق، هو الأول من نوعه في سياق سلسلة الانتهاكات التركيّة لسيادة وأمن العراق”، وأضاف أن “مضمون البيان يدعم موقف العراق ويضع إجراءات النظر بالاعتداء على السيادة الوطنية في سياق جديد”.

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