مجلس الوزراء يقرر تعيين خريجي معاهد النفط

وافق مجلس الوزراء على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية، وبينما أعلن المجلس موافقته على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للأسر الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، وافق على إحالة المشروع الخاص بإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة استثمار بغداد.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استعرض لدى ترؤسه، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء، تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، واستمرار الحكومة بمتابعتها لمواجهة تأثيراتها، كما استعرض عدداً من الملفات الأمنية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال مواجهة الجماعات الإرهابية، وملاحقة عصابات الجريمة، وبما يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

وناقش المجلس إجراءات وخطوات التعاقد والعمل في مطار الموصل الدولي، وقد وجه الكاظمي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة نينوى والوزارات المعنية الأخرى، بضرورة الإسراع باستكمال المتطلبات المتعلقة بالمطار؛ ليتسنى البدء بإنجازه نظراً لأهميته الكبيرة لأبناء محافظة نينوى.

وأصدر المجلس جملة من القرارات من بينها: استناداً إلى أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدّل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على بيع الدور واطئة الكلفة المخصصة للأسر الفقيرة والمتعففة في محافظة ميسان، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، وأن يكون البيع بالسعر الحقيقي، الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي دفعة (2019-2020)، والدفعات اللاحقة على ملاك الشركات الرابحة التابعة إلى وزارة النفط وشركة النفط الوطنية، وأن يتولى وزير المالية استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية اللازمة لتعيين المشمولين بالوصف المذكور آنفاً، كما وافق مجلس الوزراء على إحالة المشروع الخاص بإسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة استثمار بغداد، واستثنائه من المحور الثاني/ 3 من قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019).

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