مدير عام صحة بغداد الكرخ يستقبل عدد من للحالات الانسانية و يوعز بتقديم كافة الخدمات الطبية 

استقبل مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) عدد من الحالات الانسانية و من جميع المحافظات ، مطلعا على حالاتهم الانسانية و احتياجاتهم حيث وجه بتذليل السبل و تجاوز الصيغ التقليدية و الروتينية و تقديم الخدمات الطبية و الصحية اللازمة في المؤسسات الصحية بالاضافة الى احالة عدد من المرضى الى المستشفيات المختصة لغرض اجراء الفحوصات الطبية من قبل الاطباء الاخصائيين و تحديد مواعيد لاجراء العمليات الجراحية

و بين اللامي أن الجانب الإنساني يمثل جوهر العملية الصحية و أننا نضع أيدينا بأيدي كل من يسعى لتقديم هذه الخدمة للمرضى و الحالات الإنسانية ، مؤكدا ان ابواب الدائرة مفتوحة للاستماع الى احتياجات المواطنين و المراجعين و الحالات الانسانية .

اعلام صحة الكرخ

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