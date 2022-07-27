مسؤول إيطالي: الإمدادات الجزائرية تنقذ قطاع الصناع الإيطالي

روما/ وكالة نوفا

صرّح روبرتو شينغولاني وزير التحوّل البيئي في حكومة تسيير الأعمال الإيطالية أنّ إمدادات الغاز الجزائرية سوف تمنع تخفيض الطلب على الغاز للقطاع الصناعي في إيطاليا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال شينغولاني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنّه “على المدى القصير، سيقابل الانخفاض في إمدادات الغاز الروسي إمدادات جزائرية جديدة، لذلك لا نتوقع تخفيضات جذرية في الطلب من القطاع الصناعي”.

وأوضح الوزير “إضافة إلى المدخرات مع الطاقات الجديدة ، في النصف الثاني من عام 2024 سنكون مستقلين تمامًا عن إمدادات الغاز الروسي”، مضيفا: “مخزونات الغاز الإيطالية ممتلئة بنحو 71 في المائة: نهدف إلى الوصول إلى 90 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام”.

ووفقا لوزير التحوّل البيئي الإيطالي، فإن “هذا هو الهدف الذي حددته أوروبا لنفسها، والذي يجعلنا نتقدم بكثير على البلدان الأخرى”.

وأمس، توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي لخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المائة على أساس طوعي من 1 أغسطس إلى 31 مارس.

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