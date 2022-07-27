نص نثري مفتوح : بمثابة قصة قصيرة جدا

بقلم مهدي قاسم

كنتِ زهرة الأبدية النضرة ،

يا أبنة شمس بهية ،

وبقيتِ هكذا مشعة لؤلؤة مكتنزة ،

عالقة بفخامة جمالك الملكي على ياقة عمري : ــ

امرأة كأنها مشكّلة بمهارة يد صناع بارعة مباركة

من بياض عجينة رخام متوهجة و رقة فراشة هشة ،

من لمسة حرير تدفئ قلبا كصاعقة إشعاع مباغتة ،

من فيوض غيمة تشهق شلالا منعشا

من بين أكتاف جبال ناعسة ،

من همسة نسمة مجنونة بنوبة عشقها المدمنِة ،

من رغوة بحر عارمة ، جبارة ،

تتدحرج على حبال زرقة سماء منحنية.

مثل قامة أقمار صيفية شاهقة

تقود ظلمة ليال نحو حتفها البهيج

عبر دهاليز نور متلألئة ،

ومحطات أسفار مبهرة .

انتظارا لإضاءة أركان روحي بفوانيس يديكِ الإلهيتين ،

ولكنكٍ في واقع الأمر ليستِ سوى ،

لستِ سوى أنفاس أحلام قصيرة و لاهثة ،

كرستُ سنواتي بحثا عنكِ بقوة لهفتي ،

و ها أنتِ .. كوهم جميل .. و وميض سراب غاو بسحره البديع ،

معلقة بأناقة أرستوقراطية

زهرة أبدية نضرة على ياقة عمري .

أمضي مرفوع جبين مفتخرا بدرة تعبي و كدحي .

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