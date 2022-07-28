ابو رغيف في اربعينية الشاعر مظفر النواب, أيقونة الرمزية الوطنية والشخصية الفذة التي حفرت بصمتها بشموخ في الذاكرة العربية

سعد محمد الكعبي

عدسة / أدهم يوسف

أكد د. نوفل ابورغيف الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة والسياحة والاثار أن الراحل مظفرالنواب قامةٌ فارعة من القامات العراقية والعربية والانسانية الخالدة لماتركه من إرث وأثر معرفي شعري وجمالي قيِّم وسيبقى زاخراً في الذاكرة العراقية على امتداد تأريخ العراق.

جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاحية مهرجان اربعينية الراحل النواب الذي اقامته دار بابل للثقافات والفنون بالتعاون مع وزارة الثقافة على مسرح الرشيد حمل عنوان الشاعر لايترجل ,مشيدا في الوقت نفسه بالمسيرة الزاخرة للسياسي والفنان والشاعر العراقي الكبير مظفرالنواب، لانه يمثل أيقونة الرمزية الوطنية والشخصية الفذة التي حفرت بصمتها بشموخ في الذاكرة العربية الجمعية وتركت أثراً بالغاً في نفوس جمهوره العربي الواسع وأبناء شعبه، بوصفه مناضلاً عتيداً وتشكيلياً وشاعراً مخضرماً سيبقى شاخصاً في تأريخ العراق المعاصر

واشار ابو رغيف الى أنَّ ماقدم وما سيقدم بعنوان مظفر النواب لايكفي لإيفاء هذه الشخصية حقها وأنه لم يكن مؤطراً يوماً بالأطر الضيقة فكرياً او جغرافياً او معرفياً بل كان ايقونةً نوعيةً يلتقي عندها هاجس الوطن والجمال، داعياً أن يكون هذا المهرجان منطلقاً لمهرجانات أخرى للإحتفاء بشعراءالعراق الكبار

وأثنى ابورغيف على الجهود التي بذلتها داربابل للثقافات والفنون والإعلام يإشراف وادارة عضو مجلس النواب الأسبق الشاعر د.علي الشلاه مشيدا بالجهد المميز لاقامة هذا المهرجان بحضور كبير عربيا وعراقياً ،حيث حضره رئيس اتحاد الادباء وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي والامانات في الاتحاد الى جانب حضور وزير العمل د.عادل الركابي ووكيل وزير الثقافة عمادجاسم وعدد من المدراء العامين د.جمال العتابي و د.عارف الساعدي و سفراءالدول العربية واعضاء الهيئات والبعثات الدبلوماسية وعدد من المديرين العامين في مختلف الوزارات

اضافة الى مشاركة أدباء وفنانين من الدول العربية منهم الشاعر التونسي الكبير المنصف المزغني ومن لبنان الإعلامي والشاعر زاهي وهبه والفنانات اميمةخليل و فايا يونان وجمع غفير من كبار الشعراء والادباء والمثقفين المبدعين العراقيين ومحبي الشاعر الراحل مظفر النواب

وقدم المشاركون كلماتهم بالمناسبة وتضمنت كلمات للناقد فاضل ثامر ود.جمال العتابي سبقتهما كلمة اتحاد الادباء للأمين العام الشاعر عمرالسراي وكلمة الجهة المنظمة للمهرجان، للدكتور علي الشلاه .

وقدمت خلال المهرجان الذي استهل بقراءة آي من الذكر الحكيم وعزف للنشيد الوطني كلمات وقصائد لمثقفين وشعراء وأدباء عرب وعراقيين تمجدت بشخصية الراحل مظفر النواب وفعاليات فنية وموسيقية.

يستمر منهاج المهرجان ثلاثة أيام حافلة بالبرامج والجولات والانشطة الثقافية والفنية .

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