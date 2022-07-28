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اتحاد الكرة يكشف مهام البلجيكي هايجن في العراق

كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، مهام المدرب البلجيكي كريس فان دير هايجن، في العراق.

وقال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة في تصريح  إن “البلجيكي كريس فان دير هايجن مساعد مدرب منتخب بلجيكا للسيدات سيُقدم اليوم الخميس ورشة العمل الإداري لأندية الدوري الممتاز التي سيقيمها الاتحاد العراقي”.

وبين أن “هايجن لديه خبرة في التدريب اكثر من 20 سنة ويشغل حالياً منصب مدير تعليم المدربين في الاتحاد البلجيكي ومكتشف للمواهب في منتخب بلجيكا للرجال”.

يذكر ان هايجن جاء للعراق بتوصية من الاتحاد الآسيوي بكرة القدم. انتهى/ 25 ل

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