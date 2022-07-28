الاتصالات تحدد شرطاً وحيداً لتخفيض أسعار الاشتراك بخدمة الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، الاتفاق مع 3 شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت في العراق، فيما وضعت شرطاً لتخفيض أسعار الاشتراك.

وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة عادل الأعرجي، في حديث لوكالة الانباء الرسمية إن “الوزارة عازمة على زيادة سعات الانترنت بـ (1800) كيكا، عبر 3 شركات تم الاتفاق معها هي نوكيا الاوروبية وهواوي الصينية وسينا الكندية”.

وأضاف، أن “آلية زيادة سعات خدمة الانترنت ستكون عبر اجهزة تحمل هذه السعات من خلال الكيبل الضوئي الواصل بين الاجهزة والبدالات للمناطق التي تتواجد فيها الخدمة”.

وأضاف، “كلما ارتفعت نسبة السعات كلما زادت استقرارية الشبكة، وعند حدوث قطع في مكان ما تحدث مواصلة من مكان اخر”، مشيرا الى أنه “السعة ستكون على الشبكة الوطنية التابعة للشركة العامة للاتصالات”.

ولفت إلى أن “اسعار الاشتراك بخدمة الانترنت لا يوجد فيها اي ارتفاع وإنما هي ضريبة 20 بالمئة تم اضافتها من قبل الحكومة بقانون الموازنة في العام 2016 والتخفيض يشترط الإلغاء من قبل الحكومة وحينها سينخفض سعر الاشتراك بنسبة 20 بالمئة”.

وبشأن خدمة الكيبل الضوئي، ذكر الاعرجي، أن “عدد المشتركين بخدمة الكيبل الضوئي من قبل الشبكة الوطنية FTTH بلغ 100 الف مشترك ما عدا اقليم كردستان وهذا يعتبر الكيبل الضوئي الرسمي التابع للوزارة”، لافتا الى أن “حملات من قبل الامن الوطني تقوم بمتابعة الابراج والاجهزة المخالفة”.