السفيه العراقي في الأردن

1- المدام وسعادته

من مباديء علم السياسة أن السياسة الخارجية للدولة هي امتداد لسياستها الداخلية ، وقد تجلّت دقة هذا المبدأ في الإنقلاب الذي أصاب الدبلوماسية العراقية عقب الإحتلال ألأميركي عام 2003 فقد ابتليت بوباء التحاصص الطائفي والقومي الذي شمل كل المناصب بوزارة الخارجية إذ تتقاسمها أحزاب السلطة فتختار كل منها ممثلها بدءاً من موظفي الإستعلامات و حتى الوزير مروراً بالسفراء بغض النظر عن كفاءتهم العلمية أو سيرتهم الأخلاقية ، وكذلك صادف المواطن العراقي نماذج من سفراء للعراق هم أشبه بشخوص روايات الفكاهة السوداء ، ولعل السفير حيدر العذاري – سفير النظام العراقي في الأردن – مثال ممتازعلى ما تقدّم فالرجل هو صورة أمينة للفساد و التخلف اللذين باتا من سمات الدولة والنظام في العراق ، فهو باختصار الرجل غير المناسب مظهراً و مخبراً لأي موقع دبلوماسي يؤهله لتمثيل العراق العظيم لكنه بالقطع يؤهله لتمثيل من رشحه لهذا الموقع .

فقبل أربع سنوات ومنذ اللحظة الأولى لجلوسه وراء مكتبه في الطابق الثاني من السفارة طلب السيد العذاري كشفاً بأسماء كبار رجال الأعمال العراقيين المقيمين في الأردن وتقييماً للنشاط الإقتصادي لكل واحد منهم ، ثم باشر الإتصال بهم ليدعوهم ما أسماه بزيارة تعارف كانت في حقيقتها عملية استكشاف لحجم التربّح الذي يمكنه تحقيقه من كل واحد منهم ، فرجل الأعمال الصناعي يحتاج لكلمة مسموعة في وزارة التجارة ، و صاحب المذاخر الطبية و المختبرات سيكون ممتناً لتعزيز علاقاته مع وزارة الصحة ، و أصحاب معارض السيارات الضخمة سيكونون سعداء لدى توقيعهم عقود بيع سياراتهم بالجملة لدوائر الدولة ، والغريب أنه قدّم نفسه لهم كرجل أعمال يتخذ من الدبلوماسية مهنة ثانوية ؛ وقد حدث أن الطبقة الأعلى من رجال الأعمال هؤلاء كآل الخوام و السيد ليث العبيدي ترفعوا أن يستدعيهم سعادته لمكتبه فامتنعوا عن تلبية دعوته فما كان منه إلا أن ذهب هو إليهم في بيوتهم و مكاتبهم ! وهكذا مضت سنوات سعادة السفير الأربع حافلة بعقد الصفقات وقبول الرشاوي و شراء ذمم أهل القرار المالي والإقتصادي في العراق ، وقد حدث في وقائع عدة أن ضبطه بعض موظفي السفارة متلبساً بقضايا فساد أو تجاوز على المال العام أو خرق قوانين العمل الدبلوماسي ! لم يُسجل لسعادته واقعة واحدة استقبل فيها مواطناً عراقياً طحنه ذلّ الحاجة أو قسوة المرض فكل لقاءاته مقتصرة على الطبقة الأعلى من أثرياء المقيمين وشركائهم الأردنيين ، والغريب أن سفارته لم تحتفل يوماً بمناسبة وطنية كما تفعل سفارات دول العالم فجهد سعادته في المناسبات يقتصرعلى فرمان عطلة للموظفين ذلك اليوم .

وقد حدث قبل في نيسان 2021 أن دعا سعادته لاجتماع طاريء لكل موظفي السفارة ثم أتبعه باجتماع مماثل لمجلس رجال الأعمال العراقيين وكان موضوع الإجتماعين الوحيد هوأنه مع اقتراب انتهاء مدة خدمته في الأردن فإنه يريد منهم توقيع عريضة يطالبون فيها الحكومة العراقية بالتمديد له خدمة للجالية العراقية ولمصالح العراق العليا، و يبدو أن أمنيته قد تحققت إذ تجاوز هذا العام مدة خدمته القانونية .

يقيم سعادته في فيلا فخمة يمتلكها العراق في أرقى مناطق العاصمة الأردنية حيث يخدمه والسيدة عقيلته سبعة أفراد ما بين سائقين و خدم و طباخين ومزارعين ، ومع ذلك لا تتورع السيدة حرم السفير عن استقدام موظفات عراقيات من السفارة للخدمة في منزلها وبعلم سعادته وبموافقته ، ويعاني جميع هؤلاء العاملين من عجرفتهما وغياب الحس الإنساني في التعامل معهم ؛ وقد حدث في الأسبوع الأول من تموز الجاري أن توفيت والدة سعادته فأقام لها مجلس فاتحة في قاعة فخمة للمناسبات بعمان جرى الإعلان عنه في وسائل التواصل الإجتماعي ، وفي نهاية العزاء طلب من أحد مرافقيه كشفاً بالموظفين الذين تجاسروا وغابوا عن أداء واجبهم المقدس بتعزيته ، لكن الأطرف من هذا أن السيدة حرمه أقامت هي أيضاً مجلس عزاء للنساء دون أن تعلن عنه وبالتالي لم تعلم به جميع موظفات السفارة إلا بعد انقضائه وعندما عاد سعادته إلى عمله صعدت إليه هؤلاء الموظفات لأداء واجب العزاء وقبل وصولهن إلى باب مكتبه فوجئن بمرافقه ينتهرهن قائلا : سعادته لن يستقبل أي واحدة منكن بسبب تقصيركن في تعزية ” المدام ” ، ولم ينفع مع صلفه اعتذارهن المشروع بجهلهن بوجود مجلس عزاء نسائي ؛ و في اليوم التالي زارت ” المدام ” السفارة وعندما حاولت الموظفات تعزيتها كان ردها مماثلا لرد سعادته ولكن إحدى الموظفات تمكنت من تبصيرها بحقيقة ما حدث فانتصبت على السلّم الخشبي للطابق الأول من السفارة وأعلنت لهن بعنجهية أنه مادام الأمر كذلك فسوف تحدد موعداً جديداً لمجلس عزاء نسائي خاص بهن ، وهو ما جرى فعلا فقد حددت سعادتها الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي موعداً في الفيلا ليتشرفن بالمثول بين يديها وقد حدث في تلك الليلة ما لا يخطر على البال من مساخر و استهزاء بكرامة موظفات السفارة وهو موضوع مقالنا القادم .

لدى سماعنا خبر تعيينه سفيراً في عمان قال لنا أحد عارفيه من خلال شقيقه الذي كان دبلوماسياً ورفيقاً حزبياً في زمن ما قبل الإحتلال لو أنصفت وزارة الخارجية لأعلنت اسم زوجته في قرار التعيين لأنها في واقع الأمر ستكون هي السفير وصاحبة الأمر والنهي في الفيلا و في السفارة وأن وصاحبنا مجرد محصّل يجمع لها المال و يشتري باسمها الأملاك ويستحق عن جدارة لقب ” سعادة السفيه ” .

علي الحسن

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