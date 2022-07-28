الصحة العالمية تشيد بقدرات المركز السعودي لإدارة الأزمات والكوارث

زيارة في إطار نقل الخبرات لمركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة اليمنية الرياض قام وفد المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الخميس 28 يوليو مصحوباً بفريق وزارة الصحة اليمنية بزيارة للمركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية في الرياض. وأوضحت الصحة السعودية أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي للمنظمة في مجال إدارة الكوارث، حيث اطلع الوفد الزائر على تجارب المركز في مجال العمليات، وأنشطة الاستعداد للطوارئ، إضافة إلى نظم إدارة البيانات. وتجيء الزيارة في إطار دعم منظمة الصحة العالمية لعملية بناء قدرات مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة في الجمهورية اليمنية.