الصحة تكشف مستجدات “مهمة وخطيرة” عن الحمى النزفية

-كركوك 3 اصابات وحالة وفاة واحدة

-النجف 3 اصابات بدون وفيات

-ديالى 2 اصابة وحالة وفاة واحدة

-صلاح الدين 2 اصابة و2 حالة وفاة

-دهوك 2 اصابة بدون حالة وفاة

-الانبار اصابة واحدة

وأوضح المتحدث باسم الصحة، ان “مجموع الاصابات والوفيات منذ بداية العام الحالي، بلغت 273 حالة اصابة و49 وفاة”، مشيرا الى ان “الوقاية من المرض هو ارتداء الملابس الواقية والكفوف خاصة مربي الماشية والقصابين مع استخدام سكين خاصة لتقطيع اللحوم”.

وتابع ان “اعراض المرض هي (ارتفاع بدرجات الحرارة، وحمى، واللام في مناطق مختلفة من الجسم”، لافتا الى ان “نصف الاصبات تماثلت للشفاء”.

وبين البدر “اذا وصل المريض الى مرحلة النزف من فتحات الجسم فأنه دخل بالخطر، واحتمالية الوفاة عالية جدا”، موضحا ان “المؤسسات الصحية مستعدة للتعامل مع هذه الحالات رغم عدم وجود لقاح او علاج فايروسي مباشر”.

وختم، ان “تشخيص المرض في مرحلة مبكرة وتقديم الرعاية الطبية ومنع المضاعفات تؤدي الى احتمالية شفاء عالية جدا، لكن اذا تاخر تكون احتمالية الوفاة عالية”.