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النائب علي شداد يكشف عن صدور الموافقات النهائية للبدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل

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وزير التخطيط المهندس خالد العبيدي مستقبلاً النائب عن محافظة البصرة, علي شداد

كشف النائب عن محافظة البصرة “علي شداد” عن موافقة وزارة التخطيط والمجلس الوزاري للاقتصاد على البدء بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل واضافة مجموعة من الملحقات الاخرى للمشروع الذي من شأنه الارتقاء بواقع البنية التحتية لقضاء الزبير” .

ولفت “شداد” الى ان وزارة التخطيط اكدت على ان البدء الفعلي بتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع مجاري الزبير المتكامل لايحتاج الى اصدار قرار من مجلس الوزراء وبالتالي ستكون محافظة البصرة هي المعنية بإحالة المشروع وتنفيذه” .

واشار الى ان “هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية كبيرة في قضاء الزبير في مجال البنية التحتية والطرق والبلديات ويساهم بإظهار القضاء بالشكل الذي يتناسب مع مكانته الاجتماعية وأهميته الاقتصادية”.

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