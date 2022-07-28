الوداد المغربي ينافس العراق على التعاقد مع موسيماني

دخل الوداد المغربي في مفاوضات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري السابق، لخلافة وليد الركراكي، الذي أعلن رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة (I diski) الجنوب أفريقية عن أن موسيماني لا يتعجل العودة للتدريب مجدداً، بعد رحيله عن الأهلي قبل شهرين، حيث بات مرشحاً لتدريب الوداد المتوج بدوري أبطال أفريقيا، بعد إعلان مدرب الوداد وليد الركراكي الرحيل بنهاية الموسم الحالي، حيث يقود الوداد في نهائي كأس العرش اليوم الخميس ضد نهضة بركان، في آخر مباراة له مع الفريق البيضاوي.

كما أشارت الصحيفة إلى وجود اهتمام من جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم بالتعاقد مع موسيماني لقيادة المنتخب العراقي، حيث دخل المدرب الجنوب أفريقي ضمن قائمة ثلاثية مرشحة لتدريب العراق تضم معه كلاً من: البرتغالي أنطونيو كونسيساو مدرب الكاميرون السابق والفرنسي بيرنارد كازوني.

ويذكر أن موسيماني كان قد قاد الأهلي المصري للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسختي العامين: 2020 و2021، بخلاف التتويج بلقب كأس مصر، بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين.