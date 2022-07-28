بريطانيا تجدد التأكيد على دعمها ومساندتها لاستقرار إقليم كوردستان

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، الأربعاء ، السفير البريطاني لدى العراق مايك برايسون ريتشاردسون ووفد مرافق له.

اللقاء شهد بحث آخر تطورات الساحة السياسية العراقية وموضوع منصب رئيسي الجمهورية والوزراء المقبلين ، حيث تم التأكيد على ان يكون برنامج الحكومة المقبلة على اساس الدستور ووفقاً لمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق.

السفير البريطاني وبالإضافة الى اشارته للقصف الأخير الذي طال منتجعاً في زاخو ، جدد التأكيد على دعم ومساندة بلاده لاستقرار إقليم كوردستان والعراق.

هذا وشكل الوضعين السياسي والأمني في سوريا محوراً آخر من اللقاء.

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