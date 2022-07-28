تظاهرات الصدريين بعنوان جاهزون .. والشارع هو الثلث المعطل بالفيديو

واستندت جماهير التيار الصدري، في التحرك نحو الشارع، إلى تغريدة زعيمهم السيد مقتدى الصدر، نشرها في الرابع عشر من الشهر الجاري، تنص على أن الخيار للشعب وإنه داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة، إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح بحسب كلام الصدر .

فيما أكدت قيادات بارزة في التيار الصدري، أن مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء لن يمرر ويشكل حكومته الجديدة وإن انسحاب التيار الصدري من حراك تشكيل الحكومة، لا يعني أنه سيسمح للقوى السياسية تشكيل حكومة توافقية وفق نهج المحاصصة، فهذا الامر لن يحصل مهما حاولت قوى الاطار ذلك ومن معها من قوى أخرى.