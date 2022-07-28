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دولة القانون: لا تأجيل لجلسة انتخاب الرئيس والاطار متمسك بالسوداني

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الخميس , ان الاطار التنسيقي مازال متمسكا بمرشحة لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، مشيرا الى ان تاجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غير وارد.
وقال الشمري في تصريح , ان ” تظاهرة الامس ليس لها أي تاثير بتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المزمع عقدها السبت المقبل” .
وأضاف ان ” الاطار التنسيقي مازال متمسكا بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني كونه ضمن المواصفات فضلا عن عدم وجود امكانية لاستبداله بشخصية اخرى”.
وكان القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي اكد  , اليوم الخميس , ان ماحدث يوم امس من تظاهرات ودخول للمنطقة الخضراء لن تذعن الاطار التراجع عن مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني . انتهى / 25م

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