رسميا.. برشلونة “يخطف” كونديه

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية فإن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 50 مليون يورو إضافة إلى 10 ملايين كمكافآت.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية، إن “برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال قلب الدفاع، والشيء الوحيد المفقود هو التوقيع الرسمي”.

بدورها، عرضت صحيفة “سبورت” الإسبانية على صفحتها الأولى صورة للاعب الفرنسي تحت عنوان “كونديه 2027”. وأكدت الصحيفة المدريدية “آس” أن إشبيلية وبرشلونة أتمّا صفقة انتقال كونديه الأربعاء “بانتظار أن تصبح رسمية”.

وبدا أنّ اتفاقاً وشيكاً حصل بين إشبيلية وتشلسي الإنكليزي بشأن انتقال اللاعب في نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنّ الصحافة الإسبانية كشفت عن الدور الحاسم لمدرب برشلونة تشافي هرنانديز في إقناع الفرنسي بمشروع النادي الكاتالوني، إضافة إلى رغبة الأخير في الانضمام إلى صفوفه.

ويتعافى كونديه (23 عاما) حالياً من جراحة خضع لها إثر إصابة في فخذه الأيسر.

وانضم إلى إشبيلية عام 2019 قادما من بوردو الفرنسي. ونجح مع النادي الأندلسي بإحراز لقب الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في موسم 2019-2020. كما مثّل منتخب بلاده في 11 مباراة دولية.