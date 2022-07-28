سنجار: ماذا يجري في الموطن التاريخي للأيزيديين؟

في عام 2015 تم تحرير المنطقة من قبضة التنظيم لكن المدينة والمدن والبلدات التي كانت بيد التنظيم تعرضت لدمار شديد بفعل الغارات الجوية التي شنتها طائرات التحالف الدولي تمهيدا لدخول البيشمركة ليها.

بعد طرد مسلحي التنظيم من منطقة سنجار سيطر مقاتلو حزب العمال الكردستاني ومليشيا وحدات مقاومة سنجار المقربة من الحزب على المنطقة وشكلوا إدارة خاصة بالمنطقة.

ولم يسمح لحكومة إقليم كردستان بإدارة المنطقة (عين الحزب الديمقراطي المهندس محما خليل بمنصب قائم مقام في قضاء سنجار لكنه لم يمارس عمله من هناك) الأمر الذي حرم المنطقة من الاستقرار والإعمار.

ولم يشجع ذلك أبناء المنطقة على العودة إلى قراهم ومدنهم من مخيمات النزوح في محافظة دهوك التي تأوي حوالي 200 ألف نازح أيزيدي منذ عام 2014.

لجأ آلاف الأيزيديين إلى جبل سنجار هربا من هجوم تنظيم الدولة الإسلامية

البودكاست نهاية

في عام 2017 انسحبت قوات البيشمركة المتمركزة في المنطقة بعد المواجهات العسكرية مع الجيش العراقي في اعقاب استفتاء استقلال كردستان، وخرجت العديد من المناطق المتنازع عليها والمنصوص عليها في المادة 140 من الدستور العراقي من قبضة قوات البيشمركة ومن بينها مناطق سنجار وكركوك.

ويتقاسم السيطرة على المنطقة عدد من الجماعات والتنظيمات ذات الولاءات المختلفة. فإضافة إلى وحدات مقاومة سنجار وقوات حماية ايزيديخان تنتشر هناك فصائل عديدة تابعة للحشد الشعبي بينها عدد من الفصائل المقربة من إيران مثل عصائب أهل الحق.

وكانت الحكومة العراقية قد خيرت قوات مقاومة سنجار وايزيديخان بين الانضمام إلى الجيش العراقي أو الحشد الشعبي اواخر عام 2020 فاختارت الحشد وتم تشكيل الفوج 80 في قوات الحشد الشعبي من المكون الأيزيدي.