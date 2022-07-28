سياسي عراقي: بعد مظاهرات اليوم .. لن تعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السبت المقبل

أكد السياسي العراقي المستقل محمد العكيلي، الأربعاء، أن جلسة البرلمان التي دعا ‹الإطار التنسيقي› إلى عقدها يوم السبت المقبل من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، لن تعقد بهذا الموعد.

وأوضح العكيلي ، أن «مظاهرات التيار الصدري هذا اليوم ودخول الجماهير إلى مبنى مجلس النواب سوف يؤجل عقد جلسات البرلمان إلى وقت آخر».

مبيناً بأن «الأمور قد تذهب نحو التهدئة أو التصعيد، وهذا يعتمد على ردة الفعل والقرار الذي سوف يتخذه الإار التنسيقي بالتراجع عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء أو المضي قدماً بهذا الترشيح».

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