طليقة زوج أصالة تهاجمهما: تسللا إلى منزلي خلسةً (فيديو)

اتهمت مارتا حامد طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، زوج الفنانة السورية أصالة نصري، الأخيرين بدخول منزلها في مدينة لوس أنجلس الأميركية خلسة، وتفريغه من أشيائها الخاصة بغرض الاستيلاء عليه.

وقالت في مقابلة عبر موقع “يوتيوب” إنها في صدد التحضير لرفع دعوى قضائية ضدهما، معتبرةً أن أصالة ربما أرادت الحصول على المنزل لأنه أكبر من بيتها في دبي.

ولم تنكر حامد أن المنزل مسجل باسم حسن، لكنها شدّدت على أنه تركه لها للسكن فيه مع ابنها منه.

وكانت حامد حين زواج حسن من أصالة، باركت لهما من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الخاص في “إنستغرام”، وكشفت فيه حقيقة المعلومات المنتشرة عنها، مؤكدةً أنها تتضمّن الكثير من الأخطاء والأكاذيب.

وأشارت حامد إلى أنها انفصلت عن زوجها منذ فترة طويلة، وانتهزت الفرصة لتبارك له زواجه قائلةً “حبيت أبارك لطليقي على زواجه من الفنانة أصالة، إن شاء الله ألف مبروك”.