كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكشف عن الروزنامة النهائية لتصفياته لعام 2022

عمّان، الأردن: 28 تموز/ يوليو 2022: كشف القائمون على كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات” لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا- عن روزنامة التصفيات المحلية المؤهِّلة للنهائيات، والتي ستُقام في دول المنطقة بين شهريْ تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من العام الجاري.

تعود منافسات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بمستوى تنظيمي أقوى وأوسع؛ يشمل تصفيات محلية تُقام في 12 بلدًا من المنطقة، يتأهل منها 24 سائق أجهزة محاكاة ممن تجاوزت أعمارهم 16 عامًا إلى نهائيات إقليمية تُقام في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

ويُقام كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”؛ مُمثلًا بالأردنية لرياضة السيارات، وبتنظيم من “ديزيرت فوكس رايسينج”.

وبعد إتمام المراحل اللوجستية والتنظيمية للروزنامة بالتنسيق مع الاتحادات المحلية في البلدان المشاركة، قُسِّمَت التصفيات المحلية على 3 مراحل؛ لتضم المرحلة الأولى أربعة أيام متتالية لكل من الأردن ومصر ولبنان وقبرص ابتداءً من 28 تموز/ يوليو وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.

أما المرحلة الثانية من التصفيات المحلية، فتُقام بعد أقل من أسبوعين من المرحلة الأولى وتضم الكويت يوم 4 آب/ أغسطس، تليها موريتانيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب في الفترة ما بين 12 إلى 14 الشهر نفسه. وتُقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة ما بين 25 و28 آب/ أغسطس؛ ليتأهل منها أفضل وأقوى المواهب في السباقات الرقمية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.

واستضافت العاصمة الأردنية عمّان نهائيات العام الماضي؛ حيث تنافس 22 سائقًا من 11 بلدًا على مدار يوميْن ضمن أجواء مشوّقة وحماسية نتج عنها فوز اليافع سامي-جو أبي نخلة بكأس المركز الأول، فيما حلّ عز بُسطامي بالمركز الثاني، وأكمل خالد المراغي ترتيب مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا في السباق النهائي .

وبحسب ما كشفت عنه روزنامة كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، ستُقام التصفيات وفقًا للترتيب التالي: الأردن (28 تموز/ يوليو)، مصر (29 تموز/ يوليو)، لبنان (30 تموز/ يوليو)، قبرص (31 تموز/ يوليو)، الكويت (4 آب/ أغسطس)، موريتانيا (12 آب/ أغسطس)، الإمارات (13 آب/ أغسطس)، المغرب (14 آب/ أغسطس)، عُمان (25 آب/ أغسطس)، السعودية (26 آب/ أغسطس)، قطر (27 آب/ أغسطس)، البحرين (28 آب/ أغسطس)، على أن تُقام النهائيات في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر.

من المقرَّر أن تُبَث جميع فعاليات التصفيات المحلية لجميع البُلدان على قناة “ديزيرت فوكس رايسينج” عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: كشف القائمون على كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقام برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “تويوتا جازو للسباقات” لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا- عن روزنامة التصفيات المحلية المؤهِّلة للنهائيات، والتي ستُقام في دول المنطقة بين شهريْ تموز/ يوليو وآب/ أغسطس من العام الجاري.تعود منافسات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام بمستوى تنظيمي أقوى وأوسع؛ يشمل تصفيات محلية تُقام في 12 بلدًا من المنطقة، يتأهل منها 24 سائق أجهزة محاكاة ممن تجاوزت أعمارهم 16 عامًا إلى نهائيات إقليمية تُقام في العاصمة الأردنية عمّان في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.ويُقام كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”؛ مُمثلًا بالأردنية لرياضة السيارات، وبتنظيم من “ديزيرت فوكس رايسينج”.وبعد إتمام المراحل اللوجستية والتنظيمية للروزنامة بالتنسيق مع الاتحادات المحلية في البلدان المشاركة، قُسِّمَت التصفيات المحلية على 3 مراحل؛ لتضم المرحلة الأولى أربعة أيام متتالية لكل من الأردن ومصر ولبنان وقبرص ابتداءً من 28 تموز/ يوليو وتستمر حتى 31 من الشهر نفسه.أما المرحلة الثانية من التصفيات المحلية، فتُقام بعد أقل من أسبوعين من المرحلة الأولى وتضم الكويت يوم 4 آب/ أغسطس، تليها موريتانيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب في الفترة ما بينإلى 14 الشهر نفسه. وتُقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة ما بين 25 و28 آب/ أغسطس؛ ليتأهل منها أفضل وأقوى المواهب في السباقات الرقمية من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين.واستضافت العاصمة الأردنية عمّان نهائيات العام الماضي؛ حيث تنافس 22 سائقًا من 11 بلدًا على مدار يوميْن ضمن أجواء مشوّقة وحماسية نتج عنها فوز اليافع سامي-جو أبي نخلة بكأس المركز الأول، فيما حلّ عز بُسطامي بالمركز الثاني، وأكمل خالد المراغي ترتيب مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا في السباق النهائيوبحسب ما كشفت عنه روزنامة كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، ستُقام التصفيات وفقًا للترتيب التالي: الأردن (28 تموز/ يوليو)، مصر (29 تموز/ يوليو)، لبنان (30 تموز/ يوليو)، قبرص (31 تموز/ يوليو)، الكويت (4 آب/ أغسطس)، موريتانيا (12 آب/ أغسطس)، الإمارات (13 آب/ أغسطس)، المغرب (14 آب/ أغسطس)، عُمان (25 آب/ أغسطس)، السعودية (26 آب/ أغسطس)، قطر (27 آب/ أغسطس)، البحرين (28 آب/ أغسطس)، على أن تُقام النهائيات في العاصمة الأردنية عمّان، خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول/ أكتوبر.من المقرَّر أن تُبَث جميع فعاليات التصفيات المحلية لجميع البُلدان على قناة “ديزيرت فوكس رايسينج” عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa نبذة عن “كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”:

انطلقت النسخة الأولى من كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021 في العاصمة الأردنية عمّان، بدعم من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق “جازو للسباقات”، وتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وتحت رعاية رسمية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). وتقام البطولة سنويًا بمشاركة واسعة من المتسابقين الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة 22 متسابقًا من 11 دولة هي: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وفلسطين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وموريتانيا، تنافسوا بقوة وحماس ضمن أجواء حاكت عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدمًا عبر الإنترنت “Gran Turismo Sport“، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق.

وتعود البطولة هذا العام بمستوى تنظيمي واحترافي متقدم ومتطور؛ حيث تقام النسخة الثانية بإشراف الأردنية لرياضة السيارات ممثلةً الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وبتنظيم من “ديزيرت فوكس رايسينج وبمشاركة مصر والمغرب اللتيْن تنضمان إلى الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقبرص وقطر والكويت ولبنان وموريتانيا.