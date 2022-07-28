لتتوقف الاعتداءات الآثمة والمتكررة للنظام التركي على الأراضي العراقية

مرة أخرى تقترف القوات التركية جريمة بشعة بحق المدنيين الآمنين العراقيين، حيث تعرضوا لهجوم صاروخي وحشي، يوم الأربعاء الموافق العشرين من تموز 2022، راح ضحيته تسعة شهداء بينهم اطفال ونساء، وأصيب فيه اكثر من ثلاثين شخصاً.. هؤلاء الضحايا كانوا من المصطافين من اهل الوسط والجنوب والذين توجهوا الى مصيف “برخ” التابع الى قضاء زاخو في محافظة دهوك / إقليم كوردستان.

ان منظماتنا الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني العراقية في بريطانيا في الوقت الذي تعلن عن شجبها واستنكارها الشديدين لهذا الهجوم التركي الآثم، تتوجه بالمواساة لعوائل الشهداء البررة وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، تطالب الحكومة التركية بالكف عن انتهاكاتها الفظة لسيادة بلادنا وتحملها المسؤولية الكاملة، وتطالب الحكومة العراقية بالعمل الجاد في إعادة النظر بالاتفاقيات الجائرة التي عقدها النظام الدكتاتوري الفاشي السابق والتي مازالت سارية المفعول والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل في أراضينا. وعلى السلطتين التنفيذية والتشريعية العراقيتين، مطالبة القوات التركية بالإنسحاب الفوري من اراضي بلادنا وإجلاء قواعدها العسكرية إذ لم تعد الذرائع التي قامت عليها تنطلي على شعبنا.

إن من مسؤولية حكام بلادنا أيضا الضغط على حكومة أنقرة في إطلاق حصة العراق المائية حيث تعاني بلادنا من شحة في المياه واعادة التوازن في التبادل التجاري مع تركيا الذي تجاوز في ميله الى صالحها بما يقارب العشرين مليار دولار سنويا.

ان الكف عن تلك الاعتداءات الوحشية والاستهتار بسيادة وطننا واقتراف الجندرمة التركية لجرائمها بحق ابناء وطننا المسالمين لن يتحقق ما لم تكن هناك أرادة وطنية مستقلة، قادرة على ردع هذه الاعتداءات وتقديم مطالب العراق بقوة الى مجلس الامن واللجوء الى المحاكم الدولية، وبعكس ذلك سوف لن تذعن السلطات التركية وستزيد من غيها وستواصل خرقها الفظ لحقوق بلادنا المشروعة.

الذكر العطر للضحايا الأبرياء

والشفاء العاجل للجرحى

الموقعون

– رابطة المرأة العراقية في بريطانيا

– الحركة الديمقراطية الآشورية

– منظمة الكرد الفيليين الاحرار

– المقهى الثقافي العراقي في لندن

– رابطة الأنصار الشيوعيين في بريطانيا

– رابطة الاكاديميين العراقيين في بريطانيا

– تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في بريطانيا

– نادي الكلمة في لندن

– ديوان الشذر الثقافي في لندن

– منظمة مهجري كورد الكويت – بريطانيا

– منظمة حركة التغيير في بريطانيا

– الجمعية الطبية العراقية الموحدة في بريطانيا و ايرلندا

– منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني في بريطانيا

– منظمة الحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا

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